Інтер'єр квартири повинен бути ідеальним. Для цього потрібно продумати кожну дрібницю і деталь.

Чому інтер'єр часто виглядає дешево і як можна це виправити, розповідає 24 канал.

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Фурнітура

Дорогі меблі прикрашають приміщення, але дешева фурнітура може зіпсувати враження від ремонту. Останнім часом дизайнери зовсім відмовляються від зовнішньої фурнітури. Наприклад, кухонні гарнітури актуальні без ручок. Це виглядає стильно і дорого.

Гарнітур краще зробити без ручок, ніж з дешевою фурнітурою / Фото design-homes

Також не можна економити на вимикачах і розетках. Вони повинні вписуватися в інтер'єр житла, інакше можуть зіпсувати дизайн.

Декор і аксесуари

Навіть якщо ви вирішили зробити квартиру у стилі мінімалізм, додайте трохи декору. Це допоможе пожвавити приміщення, зробити його привабливим і якрім. Потрібно враховувати і основне правило – не переборщити. Дуже багато аксесуарів і декоративних елементів лише зіпсують вигляд кімнати.

Ретельно підбирайте декор і аксесуари для будинку​ / Фото pufik

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Золото і роскіш

Золоті піскоструминні малюнки на дзеркалах і скляних дверях шаф, блискуче обрамлення на фасадах, багатоярусні стелі, фотодрук на фартухах кухнонних гарнітурів – все це залишилося в минулому і тепер вважається антитрендом.

Забудьте про кричущі малюнки на меблях​ / Фото shkaf-v-dome

Палітра кольорів

У моді нейтральні і пастельні відтінки, але потрібно враховувати, що без колірного акценту вони будуть здаватися нудними і нецікавими, а квартира нагадуватиме лікарняну палату або готельний номер. Правильне поєднання додасть кімнаті індивідуальності.

Використовуйте колірні схеми для створення стильного інтер'єру​ / Фото pinterest