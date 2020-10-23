Почему интерьер выглядит дешево и как это исправить
Интерьер квартиры должен быть идеальным. Для этого нужно продумать каждую мелочь и деталь.
Почему интерьер часто выглядит дешево и как можно это исправить, рассказывает 24 канал.
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Фурнитура
Дорогая мебель украшает помещение, но дешевая фурнитура может испортить впечатление от ремонта. В последнее время дизайнеры вовсе отказываются от внешней фурнитуры. Например, кухонные гарнитуры актуальны без ручек. Это смотрится стильно и дорого.
Гарнитур лучше сделать без ручек, чем с дешевой фурнитурой / Фото design-homes
Также нельзя экономить на выключателях и розетках. Они должны вписываться в интерьер жилья, иначе могут испортить дизайн.
Декор и аксессуары
Даже если вы решили сделать квартиру в стиле минимализм, добавьте немного декора. Это поможет оживить помещение, сделать его привлекательным и якрим. Нужно учитывать и основное правило – не переборщить. Очень много аксессуаров и декоративных элементов только испортят вид комнаты.
Тщательно подбирайте декор и аксессуары для дома / Фото pufik
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Золото и роскошь
Золотые пескоструйные рисунки на зеркалах и стекляных дверях шкафов, блестящее обрамление на фасадах, многоярусные потолки, фотопечать на фартуках кухонных гарнитуров – все это осталось в прошлом и теперь считается антитрендом.
Забудьте о кричащих рисунках на мебели / Фото shkaf-v-dome
Цветовая палитра
В моде нейтральные и пастельные оттенки, но нужно учитывать, что без цветового акцента они будут казаться скучными и неинтересными, а квартира напомнит больничную палату или гостиничный номер. Правильное сочетания придаст комнате индивидуальности.
Используйте цветовые схемы для создания стильного интерьера / Фото pinterest