Декор приміщення – важливе завдання, від якого залежить комфортність проживання у квартирі і будинку.

Для того щоб інтер'єр був стильним, актуальним і затишним, слід врахувати кілька рекомендацій, розповідає 24 канал.

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Колір

Для того щоб інтер'єр став свіжішим та цікавішим, додайте в нього улюблений колір. Використовуйте його світлі і темні відтінки у тканинах. Відмінно виглядатимуть матеріали з візерунком, в якому є тони головного кольору, різні декоративні предмети.

Кольори в інтер'єрі повинні перегукуватися / Фото comfort-room

Візерунок або принт

Якщо в кімнаті є предмет з яскравим візерунком, повторіть його для декорування приміщення. Для цього фоновий колір тканини використовуйте на великих деталях (наприклад, на шторах), а фарби візерунка повторіть на відтінку крісла або килима. Це дозволить уникнути помилок у колірному оформленні.

Принти та візерунки повинні відображатися у декількох предметах / Фото kvartblog

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Світильник або торшер

Поглянути на інтер'єр можна по-новому, додавши світильник незвичайної форми і кольору – він буде привертати до себе увагу. Відтінок торшера можна повторити в оббивці дивана, стільців, подушках. Цей прийом зв'яже елементи між собою.

Незвичайний світильник зіграє на користь​ / Фото indizajn

Килим

Гарний килим, якщо він правильно підібраний, може стати центровим предметом. Підкресліть його основний колір диваном або кріслом у тон. Інші відтінки використовуйте для більш дрібних предметів (подушки, текстиль).

Кольори килима мають дублюватися в інших елементах / Фото comfort-room

Декор

Якщо інтер'єр кімнати вам не до душі, але ви не знаєте, чим можна його розбавити, походіть по магазинах. Ви обов'язково побачите саме ту річ, якої так не вистачає для "життя" в приміщенні. Важливо: не купуйте предмети, що не поєднуються між собою. Якщо ви берете кілька елементів, вони повинні гармонійно доповнювати один одного.

Цікавий декор – запорука успішного інтер'єру / Фото inmyroom