Кімнатні рослини стали трендом у рішеннях дизайнерів інтер'єрів. Вони дозволяють підкреслити натуральність, збільшити візуально площу і додати свіжості приміщенню.

Як цікаво вписати живі рослини в інтер'єр квартири або будинку, розповідає 24 канал.

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Зонування

За допомогою зелених кольорів можна зробити цікаве зонування. Наприклад, вертикальну перегородку, яка відокремить кухню від вітальні. Для цього потрібно поставити кілька горщиків на межі приміщень. Це красиво, зручно, оригінально і стильно.

Зонування квітами – відмінне рішення для квартир / Фото unsplash

Зелені акценти

Живі рослини дозволяють підтримати зелені акценти у кімнаті. Наприклад, подушки в подібних відтінках або килим. Вазон стане відмінним доповненням для них, додасть інтер'єру гармонійності і цілісності.

Квіти можуть підкреслити зелені відтінки у текстилі​ / Фото unsplash

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Стеля

Деякі рослини, такі як в'юни і ліани, можуть візуально підняти стелю і додати інтер'єру натуралістичності.

Красиві квіти здатні змінити приміщення / Фото domnomore

Доповнення фону

Якщо ваше житло виконано у світлих відтінках – живі рослини стануть прекрасною знахідкою. Вони ідеально впишуться в нейтральну палітру і подарують кімнаті "ковток свіжого повітря".

Зелені рослини підкреслять світлий інтер'єр / Фото mebel-designing

Робоче місце

Кімнатні рослини – відмінне рішення для декору робочого місця. Вони дозволяють повністю видозмінити не лише стіл, а й все приміщення. Обов'язково зверніть увагу на кашпо – воно має доповнювати стиль кімнати.

Красива рослина стане прикрасою робочого столу​ / Фото botanichka