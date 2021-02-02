Пральня у квартирах і будинках зустрічається все частіше, адже це – зручно і практично.

Джерело: інстаграм Поліни Ільяшенко

Як організувати пральню і які нюанси слід врахувати, розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ільяшенко.

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Пральня. Ну, діліться, хотіли б собі такий окремий хозблок? Якщо дуже хочеться, то обов'язково потрібно собі дозволити таку маленьку радість. Тим більше, що це дуже практично, дуже зручно і не складно в реалізації, – зазначила Ільяшенко.

Де облаштувати пральню

Вибираючи місце для пральні, слід врахувати, що поруч має бути водопровід і каналізаційний стояк.

Якщо місце обмежене, можна зайняти комору, один з санвузлів або виділити частину холу.

або виділити частину холу. Ще один варіант – облаштувати пральню в ніші за дверима або всередині вбудованої шафи.

Пральню можна облаштувати на невеликій площі​ / Фото pinterest

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Що має бути у пральні