Пральня у квартирі та будинку: де її облаштувати та що врахувати
Пральня у квартирах і будинках зустрічається все частіше, адже це – зручно і практично.
Джерело: інстаграм Поліни Ільяшенко
Як організувати пральню і які нюанси слід врахувати, розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ільяшенко.
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Пральня. Ну, діліться, хотіли б собі такий окремий хозблок? Якщо дуже хочеться, то обов'язково потрібно собі дозволити таку маленьку радість. Тим більше, що це дуже практично, дуже зручно і не складно в реалізації, – зазначила Ільяшенко.
Де облаштувати пральню
- Вибираючи місце для пральні, слід врахувати, що поруч має бути водопровід і каналізаційний стояк.
- Якщо місце обмежене, можна зайняти комору, один з санвузлів або виділити частину холу.
- Ще один варіант – облаштувати пральню в ніші за дверима або всередині вбудованої шафи.
Пральню можна облаштувати на невеликій площі / Фото pinterest
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Що має бути у пральні
- Пральна машина. Її розмір необхідно підбирати, виходячи з особистих потреб і площі приміщення.
- Сушильна машина – відмінний варіант, якщо у вас немає балкона, або ви не хочете використовувати його під речі. Є моделі, які можна встановлювати зверху на пральну машину. Це допоможе заощадити простір.
- Місце для зберігання. Побутову хімію, техніку, весь господарський інвентар та ін. десь потрібно розміщувати. Продумайте пенал або шафу, щоб заховати все необхідне.
- Раковина – зручний предмет для пральні, коли потрібно щось запрати або вивести складні плями.
- Розкладна сушка або рушникосушарка. Ці предмети також не будуть зайвими, не дивлячись на наявність сушильної машини. Наприклад, вони знадобляться для натільної білизни, яку часто перуть вручну.
- Прасувальна дошка. Є вбудовані у шафу моделі, звичайні і настінні. Розгляньте той варіант, який вам підходить найбільше.
- Інші корисності. Маленький телевізор або місце для планшета / ноутбука не будуть зайвими, якщо у вас достатньо місця у приміщенні. Подібні девайси допоможуть скоротати час, наприклад, під час прасування речей.
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