Розумна економія при ремонті квартири: як не помилитися

Досить часто під час ремонту квартири з'являється необхідність трохи "вжатися" фінансово і на чомусь заощадити.
Джерело: інстаграм full_house_design
На чому економити не слід, а на чому – цілком можливо, розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.
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Також не слід економити на будівельній бригаді. Адже непрофесійний підхід може зіпсувати весь ремонт і матеріали. А чужі помилки мало хто погодиться усувати.
Деякі меблі і елементи декору можна докупити пізніше / Фото ivd
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І ще маленька порада: вчіться міксувати! Кілька "знакових" акцентів і рівень вашого інтер'єру стане набагато вищим!
– підкреслили дизайнери інтер'єру.