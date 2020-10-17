Чищення м'яких меблів у квартирі або будинку потрібно робити не менше двох разів на рік.

Якщо у житлі є домашні тварини або маленькі діти – не менше чотирьох разів щорічно. Чому так важливо чистити диван, розповідає 24 канал.

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Алергічні реакції

Якщо у когось із проживаючих з'явилася алергія – потрібно починати з прибирання приміщення. Пил, що накопичується в оббивці м'яких меблів, може стати причиною алергічних реакцій. Якщо ж в будинку є алергіки – це вагомий привід регулярно чистити меблі.

Якщо у житлі є алергіки – потрібно регулярне чищення меблів / Фото zlatamebel

Пил

Пил є джерелом поширення різноманітних вірусів, які з повітрям можуть проникнути в організм. Якщо вдарити оббивку меблів рукою – пил видно на світлі. У такому варіанті диван можна пропилососити, використовуючи насадку для важкодоступних місць.

Пил також може стати причиною алергії​ / Фото pinterest

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Оббивка

Забруднення і пил прискорюють процес стирання тканини – вона тьмяніє, рветс або просто менш привабливо виглядає. Для того щоб цього не відбувалося, оббивку потрібно чистити регулярно.

Оббивка дивана псується, якщо немає регулярного чищення / Фото berkem

Пилові кліщі

Ще один неприємний момент – пилові кліщі люблять жити в брудному середовищі. Візуально їх не видно, але відходи їх життєдіяльності разом з пилом потрапляють в організм людини і також провокують хронічну алергію і різні шкірні висипання.

Пилові кліщі несуть небезпеку для здоров'я людей / Фото design-homes

Прибирання

Регулярне чищення полегшить догляд за оббивкою м'яких меблів, адже, як відомо, свіжі плями видаляються значно простіше і швидше, ніж старі. Намагайтеся відразу позбуватися будь-яких забруднень.

Будь-яку пляму краще видаляти відразу після появи / Фото bezkovrov