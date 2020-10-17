Почему нужно срочно почистить диван: 5 причин
Чистку мягкой мебели в квартире или доме нужно делать не менее двух раз в год.
Если в жилье есть домашние животные или маленькие дети – не менее четырех раз ежегодно. Почему так важно чистить диван, рассказывает 24 канал.
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Аллергические реакции
Если у кого-то из проживающих появилась аллергия – нужно начинать с уборки помещения. Пыль, которая скапливается в обивке мягкой мебели, может стать причиной аллергических реакций. Если же в доме есть аллергики – это веский повод регулярно чистить мебель.
Если в жилье есть аллергики – требуется регулярная чистка мебели / Фото zlatamebel
Пыль
Пыль является источником распространения разнообразных вирусов, которые с воздухом могут проникнуть в организм. Если ударить обивку мебели рукой – пыль видно на свету. В таком варианте диван можно пропылесосить, используя насадку для труднодоступных мест.
Пыль также может стать причиной аллергии / Фото pinterest
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Обивка
Загрязнения и пыль ускоряют процесс истирания ткани – она тускнеет, рветс или просто менее привлекательно выглядит. Для того чтобы этого не происходило, обивку нужно чистить регулярно.
Обивка дивана портится, если нет регулярной чистки / Фото berkem
Пылевые клещи
Еще один неприятный момент – пылевые клещи любят жить в грязной среде. Визуально их не видно, но отходы их жизнедеятельности вместе с пылью попадают в организм человека и также провоцируют хроническую аллергию и различные кожные высыпания.
Пылевые клещи несут опасность для здоровья людей / Фото design-homes
Уборка
Регулярная чистка облегчит уход за обивкой мягкой мебели, ведь, как известно, свежие пятна удаляются значительно проще и быстрее, нежели старые. Старайтесь сразу избавляться от любых загрязнений.
Любое пятно лучше удалять сразу после появления / Фото bezkovrov