Чистку мягкой мебели в квартире или доме нужно делать не менее двух раз в год.

Если в жилье есть домашние животные или маленькие дети – не менее четырех раз ежегодно. Почему так важно чистить диван, рассказывает 24 канал.

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Аллергические реакции

Если у кого-то из проживающих появилась аллергия – нужно начинать с уборки помещения. Пыль, которая скапливается в обивке мягкой мебели, может стать причиной аллергических реакций. Если же в доме есть аллергики – это веский повод регулярно чистить мебель.

Если в жилье есть аллергики – требуется регулярная чистка мебели / Фото zlatamebel

Пыль

Пыль является источником распространения разнообразных вирусов, которые с воздухом могут проникнуть в организм. Если ударить обивку мебели рукой – пыль видно на свету. В таком варианте диван можно пропылесосить, используя насадку для труднодоступных мест.

Пыль также может стать причиной аллергии / Фото pinterest

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Обивка

Загрязнения и пыль ускоряют процесс истирания ткани – она тускнеет, рветс или просто менее привлекательно выглядит. Для того чтобы этого не происходило, обивку нужно чистить регулярно.

Обивка дивана портится, если нет регулярной чистки / Фото berkem

Пылевые клещи

Еще один неприятный момент – пылевые клещи любят жить в грязной среде. Визуально их не видно, но отходы их жизнедеятельности вместе с пылью попадают в организм человека и также провоцируют хроническую аллергию и различные кожные высыпания.

Пылевые клещи несут опасность для здоровья людей / Фото design-homes

Уборка

Регулярная чистка облегчит уход за обивкой мягкой мебели, ведь, как известно, свежие пятна удаляются значительно проще и быстрее, нежели старые. Старайтесь сразу избавляться от любых загрязнений.

Любое пятно лучше удалять сразу после появления / Фото bezkovrov