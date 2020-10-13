Ремонт – процес трудомісткий, фінансово затратний і тривалий. Для того щоб він пройшов максимально легко, до робіт потрібно підготуватися.

Які питання потрібно вирішити перед початком ремонту, і що слід врахувати, розповідає 24 канал.

Цікаво На чому заощадити під час ремонту

Проєкт і кошторис

Перед тим, як починати ремонт, створіть дизайн-проєкт, в якому вказані всі нюанси: дії, оздоблювальні матеріали, креслення з проводкою та ін. Також необхідно скласти кошторис, в якій будуть враховані всі витрати на ремонтні роботи, матеріали, меблі, декор та т.д. Крім того, опрацювати окремо план для себе, де буде розписано, коли ви планово будете відвідувати об'єкт.

Підготовку до ремонту почніть з дизайн-проєкту​ / Фото remontov

Читайте Коли час робити ремонт у квартирі: основні ознаки

Пошук робочих

Для того щоб не нарватися на шахраїв і знайти хорошу бригаду, розпитайте друзів і знайомих про їхній досвід. Краще кликати на роботу тих будівельників, чию роботу ви бачили. Коли бригада буде знайдена – обговоріть з нею всі деталі (інструменти, які будуть використовуватися, строки, вартість і т.д.).

Які нюанси слід прописати в договорі з будівельниками:

графік роботи;

обов'язки сторін;

перелік виконуваних робіт;

хто відповідає за закупівлю і доставку матеріалів;

хто виносить і вивозить сміття;

де проживають будівельники;

строки виконання робіт;

штрафи за прострочення;

правила перебування в квартирі (не курити, не вмикати музику і т.д.).

Обов'язково складіть договір з будівельною бригадою / Фото silastroy

Матеріали

Список необхідних інструментів і матеріалів слід скласти заздалегідь. Замовляти все краще заздалегідь і у перевіреного постачальника. Якщо планується великий обсяг, краще скласти договір, де також будуть вказані строки.

Заздалегідь складіть список необхідного для ремонту​ / Фото Pinterest