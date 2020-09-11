На чому заощадити під час ремонту
Ремонт у квартирі або будинку – питання складне і матеріально витратне. Починаючи ремонтні роботи, важливо скласти детальний план дій і скласти кошторис.
Але завжди з'являються додаткові і незаплановані витрати. На чому можна заощадити під час ремонту, розповідає 24 канал.
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Як заощадити на оздобленні та фарбуванні поверхонь
- Продукти й матеріали повинні підбиратися правильно – це дозволить заощадити до 30% на фінішному покритті. Часта проблема ремонтів – придбання товарів різних ТМ – шпаклівка одного бренду, ґрунтовка – другого, фарба – третього. Це неправильний підхід, який тягне за собою сумні наслідки. По-перше, у кожного продукту є свої властивості і часто вони не в'яжуться між собою. По-друге, через зазначених нюансів, результат недовговічний, що змусить власника знову робити ремонт.
- Вибираючи товари, звертайте увагу не на бренд, а на його показники якості і безпеки. Обов'язково читайте етикетки на фарбі – перегляньте сертифікати, що підтверджують безпеку і екологічність, ознайомтеся з описом і правилами використання продукції. Все це необхідно зробити до покупки, щоб продукт вам підійшов.
- Консультуйтеся з представниками брендів – не бійтеся здатися смішними і ставити, як здається, дурні питання. Часом саме у таких ситуаціях вдається зробити правильний вибір.
- Підійдіть до ремонту з усією відповідальністю – краще зробити його один раз правильно, ніж переробляти через короткий термін і нести нові витрати.
- Купуйте все в одному місці – це дозволить скоротити витрати на логістику, а також заощадити час.
- Якщо ви любите часто освіжати інтер'єр – вибирайте фарбу. З нею вам буде простіше, дешевше і швидше оновити своє житло.
Завжди читайте етикетки на товарах / Фото Kolorit
Цікаво Що перевірити перед покупкою фарби для ремонту в квартирі та будинку
Крім того, важливо робити все правильно в ході фарбування:
- Правильне ґрунтування і дотримання правил використання дозволить заощадити на фарбі;
- Використання ґрунтовки фарби – дозволить заощадити на фінішній фарбі;
- Хороша фінішна шпаклівка дасть можливість відразу якісно вирівняти стіни.
Матеріали для кожного етапу ремонту ви можете підібрати у ТМ Kolorit. Ці продукти ідеально взаємодіють один з одним, роблячи процес ремонту легким і зручним:
- під час нанесення не з'являються бризки і піна;
- фарба добре розрівнюється по поверхні;
- завдяки в'язкості матеріалу ви контролюєте його нанесення і роботу з інструментом.
У інтер'єрній фарбі варто звернути увагу на лінійку Home – це коли краще, що може бути в фарбах, зібрано в 1 місці.
Лінійка складається з 6 продуктів: Kolorit Family – для стелі, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty і Kolorit History – фарби для стін з різними ступенями блиску і бувають як для сухих, так і для вологих приміщень. Також є спеціальний продукт – Kolorit Argentic – інноваційна антимікробна фарба на основі наносрібла, яка створена спеціально для приміщень з особливими вимогами до безпеки і гігієни (дитячі кімнати, садки, школи).
- Kolorit Family – ультрабіла фінішна фарба для стелі. Приховує недоліки поверхні і робить стелю візуально вищою за рахунок антиблікового ефекту.
- Kolorit Legenda – Флагман бренду. Глибокоматова фінішна фарба для внутрішніх робіт. Відрізняється особливою витонченістю і гладкістю покриття.
- Kolorit Idol – матова фінішна фарба з протипліснявим компонентом. Захистить стіни ваших кімнат від появи цвілі і грибка.
- Kolorit Dynasty – створить елегантне шовковисто-матове покриття стін у вашому домі. А стійкість до миття і протипліснявий компонент зроблять кімнати ще й практичними.
- Kolorit History – найпрактичніша фарба для вашого будинку. Особлива стійкість до миття і протипліснявий компонент зроблять приміщення придатним для будь-якого виду діяльності.
- Kolorit Argentic – інноваційна матова антимікробна фарба з наносріблом. Захистить стіни вашого будинку від розмноження патогенних мікроорганізмів. Особливо стійка до миття дезинфікуючими засобами.
Всі фарби Kolorit бездоганної якості / Фото Kolorit
Важливо, що всі фарби лінійки Home зроблені з преміальної сировини, вони зручні в нанесенні, ультрастійкі до миття і ідеально виглядають на поверхнях.
Загальні рекомендації
- Купуючи продукцію, обов'язково порадьтеся з професіоналом – не беріть товари навмання. Так вам не доведеться докуповувати щось непередбачене або незаплановане.
- Якщо ви вирішили робити ремонт самостійно, не наймаючи будівельних бригад, попросіть консультацію у представників бренду обраної продукції. Багато виробників проводять безкоштовне навчання для споживачів. Такий крок дозволить вам уникнути безлічі помилок у процесі ремонту.
- Якщо ви вирішили скористатися послугами будівельної бригади, вибирайте перевірених працівників (навіть якщо їх доведеться деякий час почекати) – так ви будете впевнені у якості та збережете нерви.
Не варто економити на робочій бригаді – це може доставити багато клопоту / Фото isolux
- Починаючи ремонт, враховуйте сезонність – занадто висока температура повітря або навпаки холодна і волога погода, негативно позначаться на фарбуванні.
- Інструменти для ремонту повинні бути якісними – їх можна взяти у прокаті або купити лише найнеобхідніше. Пам'ятайте, що погані приладдя спричинять приховані витрати (наприклад, дешеві валики можуть вбирати багато фарби, і тим самим збільшувати загальні витрати матеріалу, а також залишають ворсинки на покритті, погіршуючи зовнішній вигляд готового результату).
- Якщо ви хочете зробити ремонт не на рік-два-три, оформляйте житло в універсальному стилі – нейтральні відтінки завжди у моді, а а оновити їх можна у будь-який момент яскравим акцентом.