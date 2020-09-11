Ремонт у квартирі або будинку – питання складне і матеріально витратне. Починаючи ремонтні роботи, важливо скласти детальний план дій і скласти кошторис.

Але завжди з'являються додаткові і незаплановані витрати. На чому можна заощадити під час ремонту, розповідає 24 канал.

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Як заощадити на оздобленні та фарбуванні поверхонь

Продукти й матеріали повинні підбиратися правильно – це дозволить заощадити до 30% на фінішному покритті. Часта проблема ремонтів – придбання товарів різних ТМ – шпаклівка одного бренду, ґрунтовка – другого, фарба – третього. Це неправильний підхід , який тягне за собою сумні наслідки. По-перше , у кожного продукту є свої властивості і часто вони не в'яжуться між собою. По-друге , через зазначених нюансів, результат недовговічний, що змусить власника знову робити ремонт.

повинні підбиратися правильно – це дозволить на фінішному покритті. Часта проблема ремонтів – придбання товарів різних ТМ – шпаклівка одного бренду, ґрунтовка – другого, фарба – третього. , який тягне за собою сумні наслідки. , у кожного продукту є свої властивості і часто вони не в'яжуться між собою. , через зазначених нюансів, результат недовговічний, що змусить власника знову робити ремонт. Вибираючи товари, звертайте увагу не на бренд, а на його показники якості і безпеки. Обов'язково читайте етикетки на фарбі – перегляньте сертифікати, що підтверджують безпеку і екологічність , ознайомтеся з описом і правилами використання продукції. Все це необхідно зробити до покупки, щоб продукт вам підійшов.

– перегляньте сертифікати, що підтверджують , ознайомтеся з описом і продукції. Все це необхідно зробити до покупки, щоб продукт вам підійшов. Консультуйтеся з представниками брендів – не бійтеся здатися смішними і ставити, як здається, дурні питання. Часом саме у таких ситуаціях вдається зробити правильний вибір.

– не бійтеся здатися смішними і ставити, як здається, дурні питання. Часом саме у таких ситуаціях вдається Підійдіть до ремонту з усією відповідальністю – краще зробити його один раз правильно, ніж переробляти через короткий термін і нести нові витрати.

– краще зробити його один раз правильно, ніж переробляти через короткий термін і нести нові витрати. Купуйте все в одному місці – це дозволить скоротити витрати на логістику, а також заощадити час.

– це дозволить а також заощадити час. Якщо ви любите часто освіжати інтер'єр – вибирайте фарбу. З нею вам буде простіше, дешевше і швидше оновити своє житло.

Завжди читайте етикетки на товарах / Фото Kolorit

Цікаво Що перевірити перед покупкою фарби для ремонту в квартирі та будинку

Крім того, важливо робити все правильно в ході фарбування:

Правильне ґрунтування і дотримання правил використання дозволить заощадити на фарбі; Використання ґрунтовки фарби – дозволить заощадити на фінішній фарбі; Хороша фінішна шпаклівка дасть можливість відразу якісно вирівняти стіни.

Матеріали для кожного етапу ремонту ви можете підібрати у ТМ Kolorit. Ці продукти ідеально взаємодіють один з одним, роблячи процес ремонту легким і зручним:

під час нанесення не з'являються бризки і піна;

фарба добре розрівнюється по поверхні;

завдяки в'язкості матеріалу ви контролюєте його нанесення і роботу з інструментом.

Бренд Kolorit на кожному етапі використання матеріалів підтримує своїх клієнтів: професійні консультації, допомога у підборі, замовлення пофарбувати і безкоштовна доставка – все це робить процес оперативним і легким. Більш того, Kolorit гарантує якість покриття і довговічність при використанні всієї системи продукції для ремонту.

У інтер'єрній фарбі варто звернути увагу на лінійку Home – це коли краще, що може бути в фарбах, зібрано в 1 місці.

Лінійка складається з 6 продуктів: Kolorit Family – для стелі, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty і Kolorit History – фарби для стін з різними ступенями блиску і бувають як для сухих, так і для вологих приміщень. Також є спеціальний продукт – Kolorit Argentic – інноваційна антимікробна фарба на основі наносрібла, яка створена спеціально для приміщень з особливими вимогами до безпеки і гігієни (дитячі кімнати, садки, школи).

Kolorit Family – ультрабіла фінішна фарба для стелі. Приховує недоліки поверхні і робить стелю візуально вищою за рахунок антиблікового ефекту. Kolorit Legenda – Флагман бренду. Глибокоматова фінішна фарба для внутрішніх робіт. Відрізняється особливою витонченістю і гладкістю покриття. Kolorit Idol – матова фінішна фарба з протипліснявим компонентом. Захистить стіни ваших кімнат від появи цвілі і грибка. Kolorit Dynasty – створить елегантне шовковисто-матове покриття стін у вашому домі. А стійкість до миття і протипліснявий компонент зроблять кімнати ще й практичними. Kolorit History – найпрактичніша фарба для вашого будинку. Особлива стійкість до миття і протипліснявий компонент зроблять приміщення придатним для будь-якого виду діяльності. Kolorit Argentic – інноваційна матова антимікробна фарба з наносріблом. Захистить стіни вашого будинку від розмноження патогенних мікроорганізмів. Особливо стійка до миття дезинфікуючими засобами.

Всі фарби Kolorit бездоганної якості / Фото Kolorit

Kolorit – безпечна і гіпоалергенна продукція, що підтверджено Асоціацією алергологів України та екомаркуванням "Жива Планета".​

Важливо, що всі фарби лінійки Home зроблені з преміальної сировини, вони зручні в нанесенні, ультрастійкі до миття і ідеально виглядають на поверхнях.

Загальні рекомендації

Купуючи продукцію, обов'язково порадьтеся з професіоналом – не беріть товари навмання. Так вам не доведеться докуповувати щось непередбачене або незаплановане.

– не беріть товари навмання. Так вам не доведеться докуповувати щось непередбачене або незаплановане. Якщо ви вирішили робити ремонт самостійно, не наймаючи будівельних бригад, попросіть консультацію у представників бренду обраної продукції. Багато виробників проводять безкоштовне навчання для споживачів. Такий крок дозволить вам уникнути безлічі помилок у процесі ремонту.

Kolorit підтримує своїх клієнтів на кожному етапі використання продукції: від допомоги у підборі матеріалів до безкоштовної доставки, створюючи всі умови для того, щоб зробити ремонт зрозумілим і простим.

Якщо ви вирішили скористатися послугами будівельної бригади, вибирайте перевірених працівників (навіть якщо їх доведеться деякий час почекати) – так ви будете впевнені у якості та збережете нерви.

Не варто економити на робочій бригаді – це може доставити багато клопоту​ / Фото isolux