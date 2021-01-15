Чому ремонт у квартирі краще робити влітку: 5 причин
У всіх, кого очікує ремонт к квартирі або будинку, виникає питання: коли ж його краще робити і чому?
Літній час – відмінне рішення для ремонтних робіт, чому – розповіли дизайнери інтер'єру з happyroom.od.ua в Instagram.
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5 переваг ремонту влітку
- Тривалість дня. Цей момент дуже важливий, оскільки дозволяє провести всі роботи значно швидше.
- Менше бруду. Цей пункт особливо стосується облицювання балконів і заміни вхідних дверей або вікон. Крім того, відсутність протягів сильно полегшить і прискорить роботу.
- У теплу пору можна не боятися залишити вікна відкритими, оскільки різниця між температурою повітря на вулиці і у квартирі незначна.
Ремонт влітку можна зробити швидше, ніж взимку / Фото isolux
Цікаво Як зробити ремонт у квартирі правильно: названо важливий момент
- Матеріали у теплу погоду сохнуть значно швидше на відміну від зими, коли доводиться чекати кілька днів.
- У літню пору року, поки будівельники роблять ремонт, можна взяти відпустку і поїхати на дачу!
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