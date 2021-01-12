Ремонт у квартирі взимку: названі суттєві плюси та мінуси
У суспільстві прийнято вважати, що ремонтні роботи в квартирі або будинку потрібно виконувати у літній період.
Однак ремонт взимку також має свої переваги, які – розповіли дизайнери інтер'єру з happyroom.od.ua в Instagram.
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Ремонт взимку. Вважається, що це – не найбільш вдала затія, але насправді, це більше стосується фасадних робіт, заміни вікон і батарей. А ось з внутрішніми оздоблювальними роботами давайте розбиратися, – відзначили дизайнери інтер'єру.
Ремонт взимку: плюси і мінуси
Переваги
- У холодну пору року будівельні матеріали падають в ціні, а черги в магазинах зникають.
- Взимку немає черги на професійні будівельні бригади, так як цей час вважається не сезоном.
Ремонт у зимовий час має свої переваги / Фото superdom
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Мінуси ремонту в зимовий час
- Температура повітря у приміщенні має бути не нижчою, ніж 5 градусів Цельсія.
- Все сохне довше, ніж у теплу пору років (це також залежить від матеріалів).
- Менше часу для робіт, адже взимку світловий день коротший.
В цілому на ремонті взимку можна заощадити приблизно 10%. При великих об'ємах, це хороші гроші, – резюмували дизайнери інтер'єру.
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