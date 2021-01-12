У суспільстві прийнято вважати, що ремонтні роботи в квартирі або будинку потрібно виконувати у літній період.

Однак ремонт взимку також має свої переваги, які – розповіли дизайнери інтер'єру з happyroom.od.ua в Instagram.

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Ремонт взимку. Вважається, що це – не найбільш вдала затія, але насправді, це більше стосується фасадних робіт, заміни вікон і батарей. А ось з внутрішніми оздоблювальними роботами давайте розбиратися, – відзначили дизайнери інтер'єру.

Ремонт взимку: плюси і мінуси

Переваги

У холодну пору року будівельні матеріали падають в ціні , а черги в магазинах зникають.

, а черги в магазинах зникають. Взимку немає черги на професійні будівельні бригади, так як цей час вважається не сезоном.

Ремонт у зимовий час має свої переваги / Фото superdom

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Мінуси ремонту в зимовий час

Температура повітря у приміщенні має бути не нижчою, ніж 5 градусів Цельсія.

Все сохне довше, ніж у теплу пору років (це також залежить від матеріалів).

Менше часу для робіт, адже взимку світловий день коротший.

В цілому на ремонті взимку можна заощадити приблизно 10%. При великих об'ємах, це хороші гроші, – резюмували дизайнери інтер'єру.