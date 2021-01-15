Почему ремонт в квартире лучше делать летом: 5 причин
У всех, кому предстоит ремонт в квартире или доме, возникает вопрос: когда же его лучше делать и почему?
Летнее время – отличное решение для ремонтных работ, почему – рассказали дизайнеры интерьера из happyroom.od.ua в Instagram.
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5 преимуществ ремонта летом
- Продолжительность дня. Этот момент очень важен, поскольку позволяет провести все работы намного быстрее.
- Меньше грязи. Этот пункт особенно касается облицовки балконов и замены входных дверей или окон. Кроме того, отсутствие сквозняков сильно облегчат и ускорят работу.
- В теплое время можно не бояться оставить окна открытыми, так как разница между температурой воздуха на улице и в квартире незначительна.
Ремонт летом можно сделать быстрее, чем зимой / Фото isolux
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- Материалы в теплую погоду сохнут гораздо быстрее в отличие от зимы, когда приходится ждать несколько дней.
- В летнее время года, пока строители делают ремонт, можно взять отпуск и уехать на дачу!
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