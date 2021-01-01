Під час ремонтних робіт досить часто стаються помилки, які потім доводиться виправляти.

Чому так відбувається, і як цього уникнути, розповіли дизайнери інтер'єру з happyroom.od.ua в Instagram.

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5 причин промахів під час ремонту

1. Відсутність детального проєкту

Для того щоб ремонт не став неприємним і нервовим процесом – потрібен якісний детальний проєкт. Всі, хто стикався з ремонтом, знають – на фахівцях заощаджувати не варто.

2. Відсутність комунікації з автором проєкту

Якщо ви замовили проєкт – спілкуйтеся з його автором. Щоб не отримати ефект очікування / реальність, потрібна комунікація з дизайнером. Це допоможе зробити все чітко і без негативу.

Починайте ремонт лише після узгодження проєкту / Фото sdelano

3. Поганий менеджмент ремонту

Починаючи ремонт, пам'ятайте, що повинна бути людина, яка несе відповідальність за все. Це може бути виконроб або замовник, перед яким всі будуть відповідати за свої дії і рішення.

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4. Починати ремонт до узгодження дизайн-проєкту

Багато хто хоче скоріше почати ремонтні роботи, але не варто цього робити, поки не узгоджений дизайн-проєкт. Справа в тому, що будь-яка дрібна правка тягне за собою іншу. Виправити це значно легше на папері.

5. Економія на підрядниках і постачальниках

Намагаючись заощадити на ремонті, можна потрапити на шахраїв. Вони можуть взяти аванс і зникнути, надіслати не той товар, який ви замовили, неякісно зробити якісь роботи тощо. Пам'ятайте, що краще знайти професіоналів і заплатити трохи більше, ніж переробляти все спочатку.