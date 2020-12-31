Щоб вибрати квартиру мрії і не шкодувати про покупку, потрібно звернути увагу на декілька важливих моментів.

Що слід врахувати при виборі житла, розповіли дизайнери інтер'єру happyroom.od.ua в Instagram.

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8 моментів, на які потрібно звернути увагу

Стелі

Оцініть висоту стель і те, наскільки вони рівні. Якщо стелі криві – їх доведеться опускати, тобто вони стануть ще нижче.

Стіни

Зверніть увагу на несучі стіни і колони – їх не можна прибирати. Тому планування квартир з великою кількістю несучих стін повинно вас влаштовувати, бо змінити ви нічого не зможете.

Вікна

Якщо в квартирі мало вікон – вона буде темною, якщо багато - це обмежує можливості перепланування.

Неправильні форми

Бувають квартири з круглими, трикутними приміщеннями, скошеними стелями. Подібні рішення дуже незручні. Це можна зрозуміти, коли доводиться всі меблі робити на замовлення.

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Коридори

Якщо у квартирі великі коридори, продумайте, як ви можете їх використовувати.

Газ

Цей момент також важливий, адже газове обладнання доведеться ховати. Крім того, кімнату з кухні зробити не можна буде.

Якщо у житлі – газ, необхідно продумати, як заховати обладнання / Фото teplospec

Балкон

Довгий і вузький балкон – незручно і непрактично. По факту – це переплата за нефункціональні квадратні метри.

Вид з вікна

Спірний момент, до якого всі серйозно ставляться. Враховуйте, що вид на море, парк та інше – дуже швидкоплинні. Сьогодні ви переплачуєте за красивий пейзаж, а через кілька років перед вашими вікнами може з'явитися ще один будинок.