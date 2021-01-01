Во время ремонтных работ довольно часто совершаются ошибки, которые потом приходится исправлять.

Почему так происходит, и как этого избежать, рассказали дизайнеры интерьера из happyroom.od.ua в Instagram.

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5 причин промахов во время ремонта

1. Отсутствие детального проекта

Для того чтобы ремонт не стал неприятным и нервным процессом – нужен качественный детальный проект. Все, кто сталкивался с ремонтом, знают – на специалистах экономить не стоит.

2. Отсутствие коммуникации с автором проекта

Если вы заказали проект – общайтесь с его автором. Чтобы не получить эффект ожидание / реальность, нужна коммуникация с дизайнером. Это поможет сделать все четко и без негатива.

Начинайте ремонт только после согласования проекта / Фото sdelano

3. Плохой менеджмент ремонта

Начиная ремонт, помните, что должен быть один человек, который несет ответственность за все. Это может быть прораб или заказчик, перед которым все будут отвечать за свои действия и решения.

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4. Начинать ремонт до согласования дизайн-проекта

Многие хотят поскорее начать ремонтные работы, но не стоит этого делать, пока не согласован дизайн-проект. Дело в том, что любая мелкая правка влечет за собой другую. Исправить это гораздо легче на бумаге.

5. Экономия на подрядчиках и поставщиках

Пытаясь сэкономить на ремонте, можно попасть на мошенников. Они могут взять аванс и исчезнуть, прислать не тот товар, который вы заказали, некачественно сделать какие-то работы и пр. Помните, что лучше найти профессионалов и заплатить чуть больше, чем переделывать все сначала.