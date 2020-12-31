Скільки грошей потрібно на ремонт квартири: розрахунок з сумами
Кожен, кого чекає ремонт у квартирі, намагається прорахувати, скільки ж це буде коштувати.
Що потрібно врахувати в бюджеті на ремонтні роботи, розповіли дизайнери інтер'єру happyroom.od.ua в Instagram.
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Якщо сильно узагальнити, то ремонт складається з: дизайн-проєкт + чорнові роботи і матеріали + чистові роботи та матеріали, меблі, техніка, декор, – відзначили дизайнери інтер'єру.
Скільки коштує ремонт
Дизайнери інтер'єру озвучили приблизні розрахунки:
- дизайн-проєкт – 500 грн (18 дол.) / кв. м;
- чорнові роботи і матеріали стартують в діапазоні 110-150 дол. / кв. м
- чистові роботи та матеріали з меблями, технікою і декором не обмежені, але від 150 дол. / кв. м.
Остаточна ціна ремонту залежить від безлічі нюансів / Фото vseon
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Клас ремонту і ціна
- Бюджетний ремонт можна зробити за 300 дол. / кв. м. Це буде простий ремонт з дешевими меблями (з ДСП).
- Ремонт середнього рівня обійдеться в 400-600 дол. / кв. м. Тут можуть бути матеріали (плитка, меблі, сантехніка) дорожча і якіснішіша, ніж у першому варіанті.
- Преміум-ремонт коштуватиме 900-1000 дол. / кв. м. Можна підбирати італійські матеріали, якісні меблі та незвичайне освітлення.
Всі названі ціни – приблизні і можуть змінюватися в залежності від стану житла, переваг і побажань власника.
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