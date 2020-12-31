Кожен, кого чекає ремонт у квартирі, намагається прорахувати, скільки ж це буде коштувати.

Що потрібно врахувати в бюджеті на ремонтні роботи, розповіли дизайнери інтер'єру happyroom.od.ua в Instagram.

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Якщо сильно узагальнити, то ремонт складається з: дизайн-проєкт + чорнові роботи і матеріали + чистові роботи та матеріали, меблі, техніка, декор, – відзначили дизайнери інтер'єру.

Скільки коштує ремонт

Дизайнери інтер'єру озвучили приблизні розрахунки:

дизайн-проєкт – 500 грн (18 дол.) / кв. м;

– 500 грн (18 дол.) / кв. м; чорнові роботи і матеріали стартують в діапазоні 110-150 дол. / кв. м

стартують в діапазоні 110-150 дол. / кв. м чистові роботи та матеріали з меблями, технікою і декором не обмежені, але від 150 дол. / кв. м.

Остаточна ціна ремонту залежить від безлічі нюансів / Фото vseon

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Клас ремонту і ціна

Бюджетний ремонт можна зробити за 300 дол. / кв. м. Це буде простий ремонт з дешевими меблями (з ДСП).

можна зробити за 300 дол. / кв. м. Це буде простий ремонт з дешевими меблями (з ДСП). Ремонт середнього рівня обійдеться в 400-600 дол. / кв. м. Тут можуть бути матеріали (плитка, меблі, сантехніка) дорожча і якіснішіша, ніж у першому варіанті.

обійдеться в 400-600 дол. / кв. м. Тут можуть бути матеріали (плитка, меблі, сантехніка) дорожча і якіснішіша, ніж у першому варіанті. Преміум-ремонт коштуватиме 900-1000 дол. / кв. м. Можна підбирати італійські матеріали, якісні меблі та незвичайне освітлення.

Всі названі ціни – приблизні і можуть змінюватися в залежності від стану житла, переваг і побажань власника.