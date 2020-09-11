Ремонт в квартире или доме – вопрос сложный и материально затратный. Начиная ремонтные работы, важно составить подробный план действий и составить смету.

Но всегда появляются дополнительные траты и незапланированные расходы. На чем можно сэкономить во время ремонта, рассказывает 24 канал.

Читайте Как выбрать краску для ремонта в квартире и доме

Как сэкономить на отделке и окрашивании поверхностей

Продукты и материалы должны подбираться правильно – это позволит сэкономить до 30% на финишном покрытии. Частая проблема ремонтов – приобретение товаров разных ТМ – шпатлевка одного бренда, грунтовка – второго, краска – третьего. Это неправильный подход , который влечет за собой печальные последствия. Во-первых , у каждого продукта есть свои свойства и часто они не вяжутся друг с другом. Во-вторых , из-за указанных нюансов, результат недолговечный, что вынудит владельца снова делать ремонт.

должны подбираться правильно – это позволит на финишном покрытии. – приобретение товаров разных ТМ – шпатлевка одного бренда, грунтовка – второго, краска – третьего. Это , который влечет за собой печальные последствия. , у каждого продукта есть свои свойства и часто они не вяжутся друг с другом. , из-за указанных нюансов, результат недолговечный, что вынудит владельца снова делать ремонт. Выбирая товары , обращайте внимание не на бренд, а на его показатели качества и безопасности . Обязательно читайте этикетки на краске – просмотрите сертификаты, подтверждающие безопасность и экологичность , ознакомьтесь с описанием и правилами использования продукции. Все это необходимо сделать до покупки, чтобы продукт вам подошел.

, обращайте внимание не на бренд, а на его . Обязательно – просмотрите сертификаты, подтверждающие , ознакомьтесь с описанием и продукции. Все это необходимо сделать до покупки, чтобы продукт вам подошел. Консультируйтесь с представителями брендов – не бойтесь показаться смешными и задавать, как кажется, глупые вопросы. Порой именно в таких ситуациях удается сделать правильный выбор.

– не бойтесь показаться смешными и задавать, как кажется, глупые вопросы. Порой именно в таких ситуациях удается сделать правильный выбор. Подойдите к ремонту со всей ответственностью – лучше сделать его один раз правильно, чем переделывать через короткий срок и нести новые расходы.

– лучше сделать его один раз правильно, чем переделывать через короткий срок и нести новые расходы. Покупайте все в одном месте – это позволит сократить затраты на логистику, а также сэкономить время.

– это позволит сократить затраты на логистику, а также сэкономить время. Если вы любите часто освежать интерьер – выбирайте краску. С ней вам будет проще, дешевле и быстрее обновить свое жилье.

Всегда читайте этикетки на товарах / Фото Kolorit

Интересно Что проверить перед покупкой краски для ремонта в квартире и доме

Кроме того, важно делать все правильно в ходе окрашивания:

Правильное грунтование и соблюдение правил использования позволит сэкономить на краске; Использование грунтовочной краски – позволит сэкономить на финишной краске; Хорошая финишная шпатлевка даст возможность сразу качественно выровнять стены.

Материалы для каждого этапа ремонта вы можете подобрать у ТМ Kolorit. Эти продукты идеально взаимодействуют друг с другом, делая процесс ремонта легким и удобным:

во время нанесения не появляются брызги и пена;

краска хорошо разравнивается по поверхности;

благодаря вязкости материала вы контролируете его нанесение и работу с инструментом.

Бренд Kolorit на каждом этапе использования материалов поддерживает своих клиентов: профессиональные консультации, помощь в подборе, заказы выкрасов и бесплатная доставка – все это делает процесс оперативным и легким. Более того, Kolorit гарантирует качество покрытия и долговечность при использовании всей системы продукции для ремонта.

В интерьерной краске стоит обратить внимание на линейку Home – это когда лучшее, что может быть в красках, собрано в 1 месте.

Линейка состоит из 6 продуктов: Kolorit Family – для потолка, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty и Kolorit History – краски для стен с разными степенями блеска и бывают как для сухих, так и для влажных помещений. Также есть специальный продукт – Kolorit Argentic – инновационная антимикробная краска на основе наносеребра, которая создана специально для помещений с особыми требованиями к безопасности и гигиене (детские комнаты, сады, школы).

Kolorit Family – ультрабелая финишная краска для потолка. Скрывает недостатки поверхности и делает потолок визуально выше за счет антибликового эффекта. Kolorit Legenda – флагман бренда. Глубокоматовая финишная краска для внутренних работ. Отличается особой изящностью и гладкостью покрытия. Kolorit Idol – матовая финишная краска с противоплесневым компонентом. Защитит стены ваших комнат от появления плесени и грибка. Kolorit Dynasty – создаст элегантное шелковисто-матовое покрытие стен в вашем доме. А стойкость к мытью и противоплесневый компонент сделают комнаты еще и практичными. Kolorit History – самая практичная краска для вашего дома. Особая стойкость к мытью и противоплесневый компонент сделают помещение пригодным для любого вида деятельности. Kolorit Argentic – инновационная матовая антимикробная краска с наносеребром. Защитит стены вашего дома от размножения патогенных микроорганизмов.Особо стойкая к мытью дезинфицирующими средствами.

Все краски Kolorit безупречного качества / Фото Kolorit

Kolorit – безопасная и гипоаллергенная продукция, что подтверждено Ассоциацией аллергологов Украины и экомаркировкой "Живая Планета".

Важно, что все краски линейки Home произведены из премиального сырья, они удобные в нанесении, ультрастойкие к мытью и идеально выглядят на поверхностях.

Общие рекомендации

Приобретая продукцию, обязательно посоветуйтесь с профессионалом – не берите товары наугад. Так вам не придется докупать что-то непредвиденное или незапланированное.

с профессионалом – Так вам не придется докупать что-то непредвиденное или незапланированное. Если вы приняли решение делать ремонт самостоятельно, не нанимая строительных бригад, попросите консультацию у представителей бренда выбранной продукции. Многие производители проводят бесплатное обучение для потребителей. Такой шаг позволит вам избежать множества ошибок в процессе ремонта.

Kolorit поддерживает своих клиентов на каждом этапе использования продукции: от помощи в подборе материалов до бесплатной доставки, создавая все условия для того, чтоб сделать ремонт понятным и простым.

Если вы решили воспользоваться услугами строительной бригады, выбирайте проверенных работников (даже если их придется некоторое время подождать) – так вы будете уверены в качестве и сэкономите нервы.

Не стоит экономить на рабочей бригаде – это может доставить много хлопот / Фото isolux