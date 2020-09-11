На чем сэкономить во время ремонта
Ремонт в квартире или доме – вопрос сложный и материально затратный. Начиная ремонтные работы, важно составить подробный план действий и составить смету.
Но всегда появляются дополнительные траты и незапланированные расходы. На чем можно сэкономить во время ремонта, рассказывает 24 канал.
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Как сэкономить на отделке и окрашивании поверхностей
- Продукты и материалы должны подбираться правильно – это позволит сэкономить до 30% на финишном покрытии. Частая проблема ремонтов – приобретение товаров разных ТМ – шпатлевка одного бренда, грунтовка – второго, краска – третьего. Это неправильный подход, который влечет за собой печальные последствия. Во-первых, у каждого продукта есть свои свойства и часто они не вяжутся друг с другом. Во-вторых, из-за указанных нюансов, результат недолговечный, что вынудит владельца снова делать ремонт.
- Выбирая товары, обращайте внимание не на бренд, а на его показатели качества и безопасности. Обязательно читайте этикетки на краске – просмотрите сертификаты, подтверждающие безопасность и экологичность, ознакомьтесь с описанием и правилами использования продукции. Все это необходимо сделать до покупки, чтобы продукт вам подошел.
- Консультируйтесь с представителями брендов – не бойтесь показаться смешными и задавать, как кажется, глупые вопросы. Порой именно в таких ситуациях удается сделать правильный выбор.
- Подойдите к ремонту со всей ответственностью – лучше сделать его один раз правильно, чем переделывать через короткий срок и нести новые расходы.
- Покупайте все в одном месте – это позволит сократить затраты на логистику, а также сэкономить время.
- Если вы любите часто освежать интерьер – выбирайте краску. С ней вам будет проще, дешевле и быстрее обновить свое жилье.
Всегда читайте этикетки на товарах / Фото Kolorit
Интересно Что проверить перед покупкой краски для ремонта в квартире и доме
Кроме того, важно делать все правильно в ходе окрашивания:
- Правильное грунтование и соблюдение правил использования позволит сэкономить на краске;
- Использование грунтовочной краски – позволит сэкономить на финишной краске;
- Хорошая финишная шпатлевка даст возможность сразу качественно выровнять стены.
Материалы для каждого этапа ремонта вы можете подобрать у ТМ Kolorit. Эти продукты идеально взаимодействуют друг с другом, делая процесс ремонта легким и удобным:
- во время нанесения не появляются брызги и пена;
- краска хорошо разравнивается по поверхности;
- благодаря вязкости материала вы контролируете его нанесение и работу с инструментом.
В интерьерной краске стоит обратить внимание на линейку Home – это когда лучшее, что может быть в красках, собрано в 1 месте.
Линейка состоит из 6 продуктов: Kolorit Family – для потолка, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty и Kolorit History – краски для стен с разными степенями блеска и бывают как для сухих, так и для влажных помещений. Также есть специальный продукт – Kolorit Argentic – инновационная антимикробная краска на основе наносеребра, которая создана специально для помещений с особыми требованиями к безопасности и гигиене (детские комнаты, сады, школы).
- Kolorit Family – ультрабелая финишная краска для потолка. Скрывает недостатки поверхности и делает потолок визуально выше за счет антибликового эффекта.
- Kolorit Legenda – флагман бренда. Глубокоматовая финишная краска для внутренних работ. Отличается особой изящностью и гладкостью покрытия.
- Kolorit Idol – матовая финишная краска с противоплесневым компонентом. Защитит стены ваших комнат от появления плесени и грибка.
- Kolorit Dynasty – создаст элегантное шелковисто-матовое покрытие стен в вашем доме. А стойкость к мытью и противоплесневый компонент сделают комнаты еще и практичными.
- Kolorit History – самая практичная краска для вашего дома. Особая стойкость к мытью и противоплесневый компонент сделают помещение пригодным для любого вида деятельности.
- Kolorit Argentic – инновационная матовая антимикробная краска с наносеребром. Защитит стены вашего дома от размножения патогенных микроорганизмов.Особо стойкая к мытью дезинфицирующими средствами.
Все краски Kolorit безупречного качества / Фото Kolorit
Важно, что все краски линейки Home произведены из премиального сырья, они удобные в нанесении, ультрастойкие к мытью и идеально выглядят на поверхностях.
Общие рекомендации
- Приобретая продукцию, обязательно посоветуйтесь с профессионалом – не берите товары наугад. Так вам не придется докупать что-то непредвиденное или незапланированное.
- Если вы приняли решение делать ремонт самостоятельно, не нанимая строительных бригад, попросите консультацию у представителей бренда выбранной продукции. Многие производители проводят бесплатное обучение для потребителей. Такой шаг позволит вам избежать множества ошибок в процессе ремонта.
- Если вы решили воспользоваться услугами строительной бригады, выбирайте проверенных работников (даже если их придется некоторое время подождать) – так вы будете уверены в качестве и сэкономите нервы.
Не стоит экономить на рабочей бригаде – это может доставить много хлопот / Фото isolux
- Начиная ремонт, учитывайте сезонность – слишком высокая температура воздуха или напротив холодная и влажная погода, негативно скажутся на окрашивании.
- Инструменты для ремонта должны быть качественными – их можно взять в прокате или купить только самое необходимое. Помните, что плохие приспособления повлекут скрытые расходы (к примеру, дешевые валики могут вбирать много краски, и тем самым увеличивать общий расход материала, а также оставляют ворсинки в покрытии, ухудшая внешний вид готового результата).
- Если вы хотите сделать ремонт не на год-два-три, оформляйте жилье в универсальном стиле – нейтральные оттенки всегда в моде, а обновить их можно в любой момент ярким акцентом.