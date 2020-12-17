Кондиціонер став обов'язковим атрибутом і невід'ємною частиною інтер'єру кожної квартири і будинку.

Де краще розмістити кондиціонер, розповіла дизайнер інтер'єру з нікнеймом design_dizart в Instagram.

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Найочевидніший мінус кондиціонера – під ним можна застудитися, але якщо продумати для нього правильне місце, то такого моменту можна уникнути! – зазначила дизайнерка.

Де повісити кондиціонер

Важливо! Продумати розташування і установку кондиціонера необхідно під час ремонту, щоб уникнути зайвих проводів і не усувати потім помилки.

Потік повітря не повинен бути спрямований на ті місця, де подовгу перебувають мешканці – - ліжко, диван, робоча зона. Врахуйте, що найхолодніше повітря – на відстані близько 2 метрів. Далі він розсіюється.

не повинен бути спрямований на ті місця, де подовгу перебувають мешканці – - ліжко, диван, робоча зона. Врахуйте, що Далі він розсіюється. У спальні вдалим місцем вважається стіна біля узголів'я ліжка. Також можливо розмістити кондиціонер перпендикулярно ліжка (стіна збоку, над дверима або біля вікна). В обох варіантах холодне повітря – біля підніжжя . Поганий варіант – навпроти ліжка.

ліжка. Також можливо розмістити кондиціонер перпендикулярно ліжка (стіна збоку, над дверима або біля вікна). В обох варіантах . Поганий варіант – навпроти ліжка. У вітальні діють такі ж правила – не рекомендується направляти потік повітря на дивани, крісла, обідню зону.

Існують певні правила для розміщення кондиціонера / Фото ivd

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На кухні кондиціонер не можна розміщувати по сусідству з холодильником і плитою – він не повинен має нагріватися від іншої техніки.

кондиціонер – він не повинен має нагріватися від іншої техніки. У дитячій кондиціонером рекомендується користуватися лише у той час, коли дитини немає в кімнаті. Правила установки – такі ж, як і в інших житлових приміщеннях.

Як заховати кондиціонер в інтер'єрі

Замаскувати блок серед полиць.

Приховати в ніші або фальш-контрукціях (в шафі, наприклад).

Підібрати модель у колір стіни.

Розмістити над вікном або дверима.

Кондиціонер можна замаскувати в інтер'єрі / Фото homester