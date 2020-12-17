Где идеальное место для кондиционера: советы дизайнера интерьера
Кондиционер стал обязательным атрибутом и неотъемлемой частью интерьера каждой квартиры и дома.
Где лучше разместить кондиционер, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart в Instagram.
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Самый явный минус кондиционера – под ним можно простыть, но если продумать для него правильное место, то такого момента можно избежать! – отметила дизайнер.
Где повесить кондиционер
- Поток воздуха не должен быть направлен на те места, где подолгу находятся жители – кровать, диван, рабочая зона. Учтите, что самый холодный воздух – на расстоянии около 2 метров. Далее он рассеивается.
- В спальне удачным местом считается стена у изголовья кровати. Также возможно разместить кондиционер перпендикулярно кровати (стена сбоку, над дверью или у окна). В обоих вариантах холодный воздух – у изножья. Плохой вариант – напротив кровати.
- В гостиной действуют такие же правила – не рекомендуется направлять поток воздуха на диваны, кресла, обеденную зону.
Существуют определенные правила для размещения кондиционера / Фото ivd
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- В кухне кондиционер нельзя размещать по соседству с холодильником и плитой – он не должен нагреваться от другой техники.
- В детской кондиционером рекомендуется пользоваться только в то время, когда ребенка нет в комнате. Правила установки – такие же, как и в других жилых помещениях.
Как спрятать кондиционер в интерьере
- Замаскировать блок среди полок.
- Скрыть в нише или фальш-контрукциях (в шкафу, например).
- Подобрать модель в цвет стены.
- Разместить над окном или дверью.
Кондиционер можно замаскировать в интерьере / Фото homester
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