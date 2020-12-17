Кондиционер стал обязательным атрибутом и неотъемлемой частью интерьера каждой квартиры и дома.

Где лучше разместить кондиционер, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart в Instagram.

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Самый явный минус кондиционера – под ним можно простыть, но если продумать для него правильное место, то такого момента можно избежать! – отметила дизайнер.

Где повесить кондиционер

Важно! Продумать расположение и установку кондиционера необходимо во время ремонта, чтобы избежать лишних проводов и не устранять потом ошибки.

Поток воздуха не должен быть направлен на те места, где подолгу находятся жители – кровать, диван, рабочая зона. Учтите, что самый холодный воздух – на расстоянии около 2 метров . Далее он рассеивается.

не должен быть направлен на те места, где подолгу находятся жители – кровать, диван, рабочая зона. Учтите, что . Далее он рассеивается. В спальне удачным местом считается стена у изголовья кровати. Также возможно разместить кондиционер перпендикулярно кровати (стена сбоку, над дверью или у окна). В обоих вариантах холодный воздух – у изножья . Плохой вариант – напротив кровати.

кровати. Также возможно разместить кондиционер перпендикулярно кровати (стена сбоку, над дверью или у окна). В обоих вариантах . Плохой вариант – напротив кровати. В гостиной действуют такие же правила – не рекомендуется направлять поток воздуха на диваны, кресла, обеденную зону.

Существуют определенные правила для размещения кондиционера / Фото ivd

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В кухне кондиционер нельзя размещать по соседству с холодильником и плитой – он не должен нагреваться от другой техники.

кондиционер – он не должен нагреваться от другой техники. В детской кондиционером рекомендуется пользоваться только в то время, когда ребенка нет в комнате. Правила установки – такие же, как и в других жилых помещениях.

Как спрятать кондиционер в интерьере

Замаскировать блок среди полок.

Скрыть в нише или фальш-контрукциях (в шкафу, например).

Подобрать модель в цвет стены.

Разместить над окном или дверью.

Кондиционер можно замаскировать в интерьере / Фото homester