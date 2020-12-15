У Новому році всі хочуть якихось змін. Це стосується і інтер'єру житла – приємно бачити щось свіже і цікаве.

Які рішення будуть актуальні, розповідає Нерухомість 24.

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Палітра кольорів

В 2021 році теплі відтінки будуть на піку, але допускаються і холодні (наприклад, смарагдовий). Одним з модних поєднань називають монохром з бежевого і рожевого кольорів. Також популярним буде сірий і графітовий. Крім того, у тренді залишаться природність і натуральність, тому дерево, льон, кераміка та ін. Будуть користуватися попитом.

Теплі відтінки прикрашатимуть спальні у 2021 / Фото ivd

Деревина

Різні елементи з дерева стануть хітом у спальнях. Це буде проявлятися у меблях (шафах, кріслах, столиках, узголів'я ліжка). Також популярними будуть акцентні панелі з дерева або МДФ.

Шикарне узголів'я з дерева стане центральним об'єктом в спальні / Фото braintwister, Instagram

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Текстиль та декоративні подушки

Різний цікавий текстиль вже багато років залишається в тренді. Але і в наступному сезоні йому пророкують успіх. За допомогою пледа, килима, штор або декоративних подушок можна завершити інтер'єр, надати йому індивідуальності. Поєднання різних тканин піде на користь наприклад, оксамит і атлас, льон і в'язані вироби та ін. Подушки можна комбінувати за кольором, фактурою і розміром.

Декоративні подушки зможуть завершити інтер'єр / Фото ivd