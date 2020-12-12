Інтер'єр спальні: чого потрібно уникати і що модно
Оформлення інтер'єру спальної кімнати – справа непроста, адже це особливе приміщення, призначене для максимального розслаблення і якісного відпочинку.
Які рішення у спальні безнадійно застаріли, а що навпаки у моді, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова в своєму Instagram.
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- Оббивка ліжка зі шкіри молодого дерматину – тренд кількох років, який залишився у минулому. Тепер актуальні тканини. Вони бувають різної категорії і, відповідно, різних кольорів. Підбирайте те, що впишеться у ваш дизайн і бюджет, та прикрасить приміщення.
- Каретна стяжка на узголів'ї ліжка, яка була популярною кілька років поспіль, тепер може бути застосована лише у традиційних класичних інтер'єрах. А ось плоске узголів'я – універсальний варіант.
Ніша за узголів'ям ліжка – зайве нагромадження конструкції. Якщо ж ви хочете якось красиво оформити стіну – вибирайте асиметрію.
З початку 2000-х років, коли шафи-купе увійшли в моду, здавалося, що це назавжди. Однак тепер дизайнери інтер'єру рекомендують розпашні шафи або повноцінну гардеробну у спальні.
Розпашні шафи "витіснили" шафи-купе / Фото stroy-podskazka
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Якщо ви хочете оформити акцентними шпалерами тільки місце за ліжком – це буде виглядати як латочка. Однак подібне оформлення цілком підійде для всієї стіни.
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- Багаторівнева стеля – безнадійно застаріла. Зараз же актуальні рівні матові стелі без надмірностей.
Забудьте про багаторівневі стелі / Фото stroy-podskazka
- Меблі у відтінках венге + вибілений дуб – прийом, який залишився в минулому. Однак будь-які інші кольори відмінно виглядатимуть в спальні.
Панно з картин над ліжком з вашими улюбленими квіточками не використовуємо. Продумайте заздалегідь декор стіни за узголів'ям – і не буде проблем, – резюмувала Анастасія Рамазанова.
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