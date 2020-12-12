Оформлення інтер'єру спальної кімнати – справа непроста, адже це особливе приміщення, призначене для максимального розслаблення і якісного відпочинку.

Які рішення у спальні безнадійно застаріли, а що навпаки у моді, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова в своєму Instagram.

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Оббивка ліжка зі шкіри молодого дерматину – тренд кількох років, який залишився у минулому. Тепер актуальні тканини . Вони бувають різної категорії і, відповідно, різних кольорів. Підбирайте те, що впишеться у ваш дизайн і бюджет, та прикрасить приміщення.

– тренд кількох років, який залишився у минулому. Тепер . Вони бувають різної категорії і, відповідно, різних кольорів. Підбирайте те, що впишеться у ваш дизайн і бюджет, та прикрасить приміщення. Каретна стяжка на узголів'ї ліжка, яка була популярною кілька років поспіль, тепер може бути застосована лише у традиційних класичних інтер'єрах. А ось плоске узголів'я – універсальний варіант.

Ніша за узголів'ям ліжка – зайве нагромадження конструкції. Якщо ж ви хочете якось красиво оформити стіну – вибирайте асиметрію.

З початку 2000-х років, коли шафи-купе увійшли в моду, здавалося, що це назавжди. Однак тепер дизайнери інтер'єру рекомендують розпашні шафи або повноцінну гардеробну у спальні.

Розпашні шафи "витіснили" шафи-купе / Фото stroy-podskazka

Якщо ви хочете оформити акцентними шпалерами тільки місце за ліжком – це буде виглядати як латочка. Однак подібне оформлення цілком підійде для всієї стіни.

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Багаторівнева стеля – безнадійно застаріла. Зараз же актуальні рівні матові стелі без надмірностей.

Забудьте про багаторівневі стелі / Фото stroy-podskazka

Меблі у відтінках венге + вибілений дуб – прийом, який залишився в минулому. Однак будь-які інші кольори відмінно виглядатимуть в спальні.

Панно з картин над ліжком з вашими улюбленими квіточками не використовуємо. Продумайте заздалегідь декор стіни за узголів'ям – і не буде проблем, – резюмувала Анастасія Рамазанова.