Де купити житло в Італії: названо найбільш привабливі місця у 2021 році

Експерти склали рейтинг найкращих місць для життя в Італії. У 2021 році до переліку потрапили 8 міст.

Популярні серед туристів Рим та Мілан залишилися без уваги. Які міста визнані кращими – читайте далі.

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Як складали рейтинг

Експерти порталу Nomad List враховували безліч факторів, серед яких:

Вартість проживання;

безпеку;

сімейне життя;

погодні умови;

медичне обслуговування.

Флоренція посіла перше місце завдяки високому рівню життя. За словами експертів, саме у Флоренції багато можливостей для працевлаштування.

Водночас Барі названо найбільш безпечним місцем в Італії для проживання. Крім того, це місто разом з Палермо є найдешевшим для іммігрантів.

Неймовірна Флоренція очолила рейтинг / Фото Pixabay

Читайте Названо найбільш безпечні міста світу: хто потрапив до переліку

Як виглядає ТОП-8

Флоренція Болонья Падуя Палермо Барі Генуя Піза Тренто

Тренто, Піза та Генуя – найбільш вдалі місця для проживання з дітьми. Там є багато шкіл та заходів для сімейного відпочинку.

Італійська Болонья отримала друге місце / Фото Pixabay