Де купити житло в Італії: названо найбільш привабливі місця у 2021 році
Джерело:Idealista
Експерти склали рейтинг найкращих місць для життя в Італії. У 2021 році до переліку потрапили 8 міст.
Популярні серед туристів Рим та Мілан залишилися без уваги. Які міста визнані кращими – читайте далі.
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Як складали рейтинг
Експерти порталу Nomad List враховували безліч факторів, серед яких:
- Вартість проживання;
- безпеку;
- сімейне життя;
- погодні умови;
- медичне обслуговування.
Флоренція посіла перше місце завдяки високому рівню життя. За словами експертів, саме у Флоренції багато можливостей для працевлаштування.
Водночас Барі названо найбільш безпечним місцем в Італії для проживання. Крім того, це місто разом з Палермо є найдешевшим для іммігрантів.
Неймовірна Флоренція очолила рейтинг / Фото Pixabay
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Як виглядає ТОП-8Тренто, Піза та Генуя – найбільш вдалі місця для проживання з дітьми. Там є багато шкіл та заходів для сімейного відпочинку.
- Флоренція
- Болонья
- Падуя
- Палермо
- Барі
- Генуя
- Піза
- Тренто
Італійська Болонья отримала друге місце / Фото Pixabay