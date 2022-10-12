Як пишуть росЗМІ, посилаючись на Турецький інститут статистики, лише у серпні вони придбали 1 238 квартир, а всього з початку 2022 року – 8 115 об'єктів житлової нерухомості.

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Де росіяни масово скуповують нерухомість

Туреччина входить у трійку країн, де левову частину покупців становлять росіяни. За 8 місяців вони придбали тут на 51% більше об'єктів, ніж за 2021 рік.

За даними Propriete Generale Group:

на Туреччину припадає третина російського попиту (31%);

припадає третина російського попиту (31%); друге місце посідає ОАЕ (20%);

(20%); третє – Грузія (15%).

Інтерес до нерухомості проявляють також ті, хто утік до Казахстану (14,84%).

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Міжнародний брокер нерухомості Tranio зазначає, що також росіяни продовжують шукати і європейську нерухомість. Зокрема:

в Іспанії (10%);

в Греції (8%);

в Італії, Франції та Чорногорії (по 5%).

Чому саме Туреччина

Популярність Туреччини як країни для переїзду злетіла після оголошення в державі-агресорці "часткової мобілізації".

З 19 по 23 вересня кількість заявок на купівлю нерухомості в республіці зросла вп'ятеро порівняно з показниками середини місяця, розповіли в Intermark Real Estate.

За даними Knight Frank Russia, серед локацій найбільший попит має Стамбул. Крім того, росіяни цікавляться туристичними місцями. Серед них – Аланья, Анталія, а також престижними курортами – Бодрумом та Фетхіє.

Підвищений попит росіян на купівлю житла у Туреччині пояснюється відносною географічною близькістю та нижчою вартістю отримання посвідки на проживання порівняно з іншими країнами. Останню можна оформити при покупці нерухомості від 75 000 доларів, а за інвестиції від 400 000 доларів надається право претендувати на громадянство.

При цьому у низці регіонів Туреччини посвідки на постійне проживання тимчасово не видаються. Місцева влада пояснює це перевищенням квот.