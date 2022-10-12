Как пишут росСМИ, ссылаясь на Турецкий институт статистики, только в августе они приобрели 1 238 квартир, а всего с начала 2022 года – 8 115 объектов жилой недвижимости.

Читайте также Как восстанавливают пострадавшие в результате ракетных обстрелов новостройки: опыт КН РИЕЛ

Где россияне массово скупают недвижимость

Турция входит в тройку стран, где львиную часть покупателей составляют россияне. За 8 месяцев они приобрели здесь на 51% больше объектов, чем за 2021 год.

По данным Propriete Generale Group:

на Турцию приходится треть российского спроса (31%);

приходится треть российского спроса (31%); второе место занимает ОАЭ (20%);

(20%); третье – Грузия (15%).

Интерес к недвижимости проявляют также бежавшие в Казахстан (14,84%).

К теме В Казахстане резко подорожала аренда жилья: виновные беглецы-россияне

Международный брокер недвижимости Tranio отмечает, что россияне продолжают искать и европейскую недвижимость. В частности:

в Испании (10%);

в Греции (8%);

в Италии, Франции и Черногории (по 5%).

Почему именно Турция

Популярность Турции как страны для переезда взлетела после объявления в государстве-агрессоре "долевой мобилизации".

С 19 по 23 сентября количество заявок на покупку недвижимости в республике выросло в пять раз по сравнению с показателями середины месяца, рассказали в Intermark Real Estate.

По данным Knight Frank Russia, среди локаций наибольший спрос пользуется Стамбул. Кроме того, россияне интересуются туристическими местами. Среди них – Аланья, Анталия, а также престижными курортами – Бодрумом и Фетхие.

Повышенный спрос россиян на покупку жилья в Турции объясняется относительной географической близостью и более низкой стоимостью получения вида на жительство по сравнению с другими странами. Последнюю можно оформить при покупке недвижимости от 75 000 долларов, а по инвестициям от 400 000 долларов предоставляется право претендовать на гражданство.

При этом в ряде регионов Турции виды на постоянное проживание временно не выдаются. Местные власти объясняют это превышением квот.