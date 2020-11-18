Де у квартирі потрібні світильники: 5 найважливіших місць
Додаткове освітлення потрібно в будь-якій квартирі і будинку – воно дозволяє задати потрібну атмосферу і кардинально змінює інтер'єр.
В яких місцях обов'язково потрібні світильники, розповідає Нерухомість 24.
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Над обіднім столом
У кухні або їдальні обов'язково продумайте додаткове освітлення в обідній зоні. Це дозволить вам створити приглушену атмосферу і додасть комфорту. Для цього використовуйте лампи на довгому шнурі або точкові світильники, вмонтовані в стелю.
Обідня зона виглядає по-особливому завдяки додатковому освітленню / Фото svetilnikof
Над узголів'ям ліжка
Увечері, перебуваючи в ліжку, хочеться почитати книгу. Для того щоб процес був приємним, передбачте освітлення над узголів'ям ліжка. Це також може бути лампа на довгому шнурі або настінний бра.
Світильники в спальні створять комфорт і затишок / Фото vobox
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Біля дзеркала у ванній
У ванній кімнаті біля дзеркала слід повісити бра. Найбільш поширений варіант – 2 світильники, розміщені симетрично з боків від дзеркала. Лампочки вибирайте з нейтральною температурою освітлення.
Ванна з додатковим освітленням виглядає стильно / Фото happymodern
Над зоною відпочинку у вітальні
Красиві стельові світильники уздовж стіни над диваном стануть хорошим інтер'єрним прийомом. Вони дозволять зонувати приміщення за допомогою світла, а також додадуть комфорту і затишку кімнаті.
Світильники біля дивана дозволяють створити особливу атмосферу / Фото dekormyhome
В коридорі
Вхідна зона у квартирі повинна добре освітлюватися. Тут відмінно впишуться підвіси на шнурах, бра, торшери – все залежить від стилю приміщення і особистих переваг.
У коридорі відмінно виглядають як бра, так і підвіси / Фото kvant-dizain
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