Додаткове освітлення потрібно в будь-якій квартирі і будинку – воно дозволяє задати потрібну атмосферу і кардинально змінює інтер'єр.

В яких місцях обов'язково потрібні світильники, розповідає Нерухомість 24.

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Над обіднім столом

У кухні або їдальні обов'язково продумайте додаткове освітлення в обідній зоні. Це дозволить вам створити приглушену атмосферу і додасть комфорту. Для цього використовуйте лампи на довгому шнурі або точкові світильники, вмонтовані в стелю.

Обідня зона виглядає по-особливому завдяки додатковому освітленню / Фото svetilnikof

Над узголів'ям ліжка

Увечері, перебуваючи в ліжку, хочеться почитати книгу. Для того щоб процес був приємним, передбачте освітлення над узголів'ям ліжка. Це також може бути лампа на довгому шнурі або настінний бра.

Світильники в спальні створять комфорт і затишок​ / Фото vobox

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Біля дзеркала у ванній

У ванній кімнаті біля дзеркала слід повісити бра. Найбільш поширений варіант – 2 світильники, розміщені симетрично з боків від дзеркала. Лампочки вибирайте з нейтральною температурою освітлення.

Ванна з додатковим освітленням виглядає стильно / Фото happymodern

Над зоною відпочинку у вітальні

Красиві стельові світильники уздовж стіни над диваном стануть хорошим інтер'єрним прийомом. Вони дозволять зонувати приміщення за допомогою світла, а також додадуть комфорту і затишку кімнаті.

Світильники біля дивана дозволяють створити особливу атмосферу / Фото dekormyhome

В коридорі

Вхідна зона у квартирі повинна добре освітлюватися. Тут відмінно впишуться підвіси на шнурах, бра, торшери – все залежить від стилю приміщення і особистих переваг.

У коридорі відмінно виглядають як бра, так і підвіси / Фото kvant-dizain