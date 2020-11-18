Дополнительное освещение требуется в любой квартире и доме – оно позволяет задать нужную атмосферу и кардинально меняет интерьер.

В каких местах обязательно нужны светильники, рассказывает Недвижимость 24.

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Над обеденным столом

В кухне или столовой обязательно продумайте дополнительное освещение в обеденной зоне. Это позволит вам создать приглушенную атмосферу и прибавит комфорта. Для этого используйте лампы на длинном шнуре или точечные светильники, вмонтированные в потолок.

Обеденная зона выглядит по-особенному благодаря дополнительному освещению / Фото svetilnikof

Над изголовьем кровати

Вечером, находясь в кровати, хочется почитать книгу. Для того чтобы процесс был приятным, предусмотрите освещение над изголовьем кровати. Это также может быть лампа на длинном шнуре или настенный бра.

Светильники в спальне создадут комфорт и уют / Фото vobox

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У зеркала в ванной

В ванной комнате возле зеркала следует повесить бра. Наиболее распространенный вариант – 2 светильника, размещенные симметрично по бокам от зеркала. Лампочки выбирайте с нейтральной температурой освещения.

Ванная с дополнительным освещением смотрится стильно / Фото happymodern

Над зоной отдыха в гостиной

Красивые потолочные светильники вдоль стены над диваном станут хорошим интерьерным приемом. Они позволят зонировать помещение с помощью света, а также придадут комфорта и уюта комнате.

Светильники возле дивана позволяют создать особую атмосферу / Фото dekormyhome

В коридоре

Входная зона в квартире должна хорошо освещаться. Здесь отлично впишутся подвесы на шнурах, бра, торшеры – все зависит от стиля помещения и личных предпочтений.

В коридоре отлично смотрятся как бра, так и подвесы / Фото kvant-dizain