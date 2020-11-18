Где в квартире нужны светильники: 5 самых важных мест
Дополнительное освещение требуется в любой квартире и доме – оно позволяет задать нужную атмосферу и кардинально меняет интерьер.
В каких местах обязательно нужны светильники, рассказывает Недвижимость 24.
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Над обеденным столом
В кухне или столовой обязательно продумайте дополнительное освещение в обеденной зоне. Это позволит вам создать приглушенную атмосферу и прибавит комфорта. Для этого используйте лампы на длинном шнуре или точечные светильники, вмонтированные в потолок.
Обеденная зона выглядит по-особенному благодаря дополнительному освещению / Фото svetilnikof
Над изголовьем кровати
Вечером, находясь в кровати, хочется почитать книгу. Для того чтобы процесс был приятным, предусмотрите освещение над изголовьем кровати. Это также может быть лампа на длинном шнуре или настенный бра.
Светильники в спальне создадут комфорт и уют / Фото vobox
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У зеркала в ванной
В ванной комнате возле зеркала следует повесить бра. Наиболее распространенный вариант – 2 светильника, размещенные симметрично по бокам от зеркала. Лампочки выбирайте с нейтральной температурой освещения.
Ванная с дополнительным освещением смотрится стильно / Фото happymodern
Над зоной отдыха в гостиной
Красивые потолочные светильники вдоль стены над диваном станут хорошим интерьерным приемом. Они позволят зонировать помещение с помощью света, а также придадут комфорта и уюта комнате.
Светильники возле дивана позволяют создать особую атмосферу / Фото dekormyhome
В коридоре
Входная зона в квартире должна хорошо освещаться. Здесь отлично впишутся подвесы на шнурах, бра, торшеры – все зависит от стиля помещения и личных предпочтений.
В коридоре отлично смотрятся как бра, так и подвесы / Фото kvant-dizain
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