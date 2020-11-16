Для того щоб перетворити маленьку спальню в комфортну кімнату відпочинку, необхідно ретельно продумати всі дрібниці.

Які нюанси потрібно врахувати під час оформлення невеликої спальної кімнати, розповідає Нерухомість 24.

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Меблі

Щоб в спальні було просторо, приберіть всі зайві предмети меблів, які "з'їдають" простір. Вибирайте компактні і функціональні меблі. В першу чергу придбайте ліжко і шафу, інші предмети – за наявністю місця.

Вибирайте компактні меблі / Фото uutvdome

Кольори

Для того щоб спальня здавалася просторою, використовуйте нейтральні відтінки. Віддайте перевагу світлим кольорам. Ідеально підійдуть: білий, бежевий, світло-сірий. При правильному підході приміщення візуально здаватиметься більшим. Додатковими кольорами можуть виступати яскраві тони. Головне завдання – не переборщити.

Правильно підібрані кольори підуть на користь приміщенню / Фото uutvdome

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Важливі поради щодо облаштування спальні

Для того щоб кімната візуально здавалася ширшою, не закривайте вхід в спальню – відстань від дверей до протилежної стіни повинна бути відкритим.

– відстань від дверей до протилежної стіни повинна бути відкритим. Відмінне рішення для невеликої спальні – шпалери або техніка фарбування з горизонтальним малюнком.

Дзеркальні поверхні допоможуть домогтися вільного простору і світла в кімнаті.

допоможуть домогтися вільного простору і світла в кімнаті. Підлогове покриття (якщо це ламінат або паркет) укладайте по діагоналі – цей прийом візуально збільшить кімнату.

(якщо це ламінат або паркет) укладайте по діагоналі – цей прийом візуально збільшить кімнату. Якщо кімната дуже маленька – відмовтеся від декору. Так ви зможете уникнути ефекту захаращеності.

Так ви зможете уникнути ефекту захаращеності. Текстиль та штори в кімнаті повинні бути стриманими і не кричущими. Не використовуйте тканини з великим яскравим малюнком.

Уникайте дуже строкатого текстилю / Фото uutvdome

Приклади оформлення маленької спальні

Маленька спальня повинна бути спокійною і стриманою / Фото uutvdome