Як все вмістити у маленькій спальні: цікаві ідеї та лайфхаки
Для того щоб перетворити маленьку спальню в комфортну кімнату відпочинку, необхідно ретельно продумати всі дрібниці.
Які нюанси потрібно врахувати під час оформлення невеликої спальної кімнати, розповідає Нерухомість 24.
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Меблі
Щоб в спальні було просторо, приберіть всі зайві предмети меблів, які "з'їдають" простір. Вибирайте компактні і функціональні меблі. В першу чергу придбайте ліжко і шафу, інші предмети – за наявністю місця.
Вибирайте компактні меблі / Фото uutvdome
Кольори
Для того щоб спальня здавалася просторою, використовуйте нейтральні відтінки. Віддайте перевагу світлим кольорам. Ідеально підійдуть: білий, бежевий, світло-сірий. При правильному підході приміщення візуально здаватиметься більшим. Додатковими кольорами можуть виступати яскраві тони. Головне завдання – не переборщити.
Правильно підібрані кольори підуть на користь приміщенню / Фото uutvdome
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Важливі поради щодо облаштування спальні
- Для того щоб кімната візуально здавалася ширшою, не закривайте вхід в спальню – відстань від дверей до протилежної стіни повинна бути відкритим.
- Відмінне рішення для невеликої спальні – шпалери або техніка фарбування з горизонтальним малюнком.
- Дзеркальні поверхні допоможуть домогтися вільного простору і світла в кімнаті.
- Підлогове покриття (якщо це ламінат або паркет) укладайте по діагоналі – цей прийом візуально збільшить кімнату.
- Якщо кімната дуже маленька – відмовтеся від декору. Так ви зможете уникнути ефекту захаращеності.
- Текстиль та штори в кімнаті повинні бути стриманими і не кричущими. Не використовуйте тканини з великим яскравим малюнком.
Уникайте дуже строкатого текстилю / Фото uutvdome
Приклади оформлення маленької спальні
Маленька спальня повинна бути спокійною і стриманою / Фото uutvdome
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