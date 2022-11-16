У яких країнах світу найдорожча елітна нерухомість: дослідження

16 листопада 2022 , 16:55
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Джерело:

Knight Frank

У третьому кварталі 2022 року середнє річне зростання цін на елітну нерухомість у 45 містах світу становило 7,5%. Найдорожчим містом для купівлі престижного житла виявився Дубай.

Такі дані випливають з нового звіту Prime Global Cities Index за третій квартал 2022 року, представлений компанією Knight Frank.

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Що відомо про дослідження

Prime Global Cities Index відстежує зміни цін на преміальне житло (5% ринку) у 45 містах світу. Ціни не враховують інфляцію та розраховуються у місцевій валюті.

У третьому кварталі 2022 року середнє річне зростання цін на елітну нерухомість у 45 містах світу становило 7,5%. Для порівняння, у першому кварталі річне зростання становило 10%. Однак у квартальному обчисленні (з липня по вересень) у 19 містах із 45 ціни на елітне житло знизилися. У першому кварталі таких міст було лише дев'ять.

Де найдорожче та найдешевше

У десятку міст з найзначнішим річним зростанням цін на преміальне житло увійшли:

  • Дубай (ОАЕ) – зростання на 88,8%,
  • Майамі (США) – зростання на 30,8%,
  • Токіо (Японія) – зростання на 17%,
  • Лос-Анджелес (США) – зростання на 13,6%,
  • Голд-Кост (Австралія) – зростання на +11,3%,
  • Цюріх (Швейцарія) – зростання на 10,7%,
  • Единбург (Шотландія) – зростання на 9,9%,
  • Берлін (Німеччина) – зростання на 9,4%,
  • Сеул (Південна Корея) – зростання на 8,9%,
  • Тайбей (Тайвань) – зростання на +8,6%.


20 міст світу із найстрімкішим подорожчанням елітної нерухомості / скриншот 24 каналу

Річний спад цін на елітне житло зафіксовано у семи містах світу:

  • Веллінгтон (-18%),
  • Франкфурт (-9,4%),
  • Стокгольм (-5,2%),
  • Гуанчжоу (-2,5%),
  • Джакарта (-2%),
  • Ванкувер (-1,7%),
  •  Куала-Лумпур (-0,5%).
Автор: Юлія Бабич