Якщо ви живете в невеликій квартирі – це не привід відмовлятися від новорічної ялинки і настрою, який вона створює.

Де можна розмістити ялинку в компактному житлі, розповідає Нерухомість 24.

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Кут або простінок

Якщо у вас вдома є вільний кут – використовуйте його для новорічної ялинки. Підберіть невеликий варіант живого дерева або штучного. Також можна піти на хитрість і самому зробити живе дерево з гілок на каркасі.

Навіть невелика ялина створить святковий настрій / Фото zdeskrasivo

Підвіконня

Найчастіше на підвіконнях у квартирі зберігається всяка-всячина або стоять живі квіти. Саме час замінити горщики з квітами на новорічну ялинку. Прикрасити її можна декоративними фігурками, а на підвіконні розставити аромасвічки.

Невелика ялина прикрасить підвіконня / Фото шпалери-для-столу

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Балкон

Якщо в квартирі є балкон – встановіть там ялину. По-перше, це місце не дуже часто використовується, тому дерево зовсім не заважатиме. По-друге, яскраві вогники гірлянди красиво будуть відображатися у вікнах. А по-третє, ви отримаєте не лише новорічний настрій і заряд позитиву, а й приємний аромат ялинки,

На балконе также можно спрятать ель от домашних любимцев / Фото art.mau

Кофейный столик или тумба

Новогодняя ель придаст особую атмфосферу в помещении. Отличный вариант – гостиная. Если у вас есть тумба или придиванный / кофейный столик – оформите его и поставьте елку.

На балконі також можна заховати ялину від домашніх улюбленців / Фото art.mau

Кавовий столик або тумба

Новорічна ялина створить особливу атмфосферу в приміщенні. Відмінний варіант – вітальня. Якщо у вас є тумба або придиванний / кавовий столик – оформите його і поставте ялинку.

Невеликий столик – хороший варіант для ялинки / Фото effectivehouse