Если вы живете в небольшой квартире – это не повод отказываться от новогодней елки и настроения, которое она создает.

Где можно разместить елку в компактном жилье, рассказывает Недвижимость 24.

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Угол или простенок

Если у вас дома есть свободный угол – используйте его для новогодней елки. Подберите небольшой вариант живого дерева или искусственного. Также можно пойти на хитрость и самому сделать живое дерево из веток на каркасе.

Даже небольшая ель создаст праздничное настроение / Фото zdeskrasivo

Подоконник

Чаще всего на подоконниках в квартире хранится всякая-всячина или стоят живые цветы. Самое время заменить горшки с цветами на новогоднюю ель. Украсить ее можно декоративными фигурками, а на подоконнике расставить аромасвечи.

Небольшая ель украсит подоконник / Фото oboi-dlja-stola

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Балкон

Если в квартире есть балкон – установите там ель. Во-первых, это место не очень часто используется, поэтому дерево совсем не будет вам мешать. Во-вторых, яркие огоньки гирлянды красиво будут отображаться в окнах. А в-третьих, вы получите не только новогоднее настроение и заряд позитива, но и приятный аромат ели.

На балконе также можно спрятать ель от домашних любимцев / Фото art.mau

Кофейный столик или тумба

Новогодняя ель придаст особую атмфосферу в помещении. Отличный вариант – гостиная. Если у вас есть тумба или придиванный / кофейный столик – оформите его и поставьте елку.

Небольшой столик – хороший вариант для елки / Фото effectivehouse