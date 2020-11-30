Золоті відтінки і елементи в інтер'єрі квартир і будинків міцно закріпилися в трендах, і користуються популярністю як серед дизайнерів, так і серед власників житла.

Як правильно використовувати золото в інтер'єрі, розповідає Нерухомість 24.

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Золоті елементи Раніше використовувалися лише в розкішних класичних стилях (бароко, ар-деко, ампір), однак тенденції змінилися. Тепер дизайнери активно додають золоті ноти в екостиль, неокласику і навіть лофт.

Золото як акцент

Золотий – занадто яскравий і кричущий колір. Не варто використовувати його як базу, щоб не переборщити. При цьому золотий колір стане відмінним акцентом в інтер'єрі квартири або будинку.

Відтінки золотого кольору

Щоб інтер'єр виглядав гармонійно, використовуйте один відтінок золота. Це дозволить створити єдність і продуманість в приміщенні. Під час покупок беріть з собою зразок тону, який буде застосовуватися у вашій оселі.

Золото стане гарним акцентом / Фото roomble

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Золото в оздобленні і меблях

Золотий декор в інтер'єрі має перегукуватися. Додайте такий же відтінок на стіни, використовуйте його в торшерах, люстрах, світильниках або бра. Відмінно впишуться стільці або столики з золотими ніжками, красива фурнітура. Важливо, щоб акценту не було багато.

Золото має перегукуватися в інтер'єрі / Фото salon

З чим поєднувати золото

Золоті елементи красиво виглядають з природними матеріалами. Наприклад, з деревом або каменем. Гарна дерев'яна шафа або комод із золотистою фурнітурою, стільці з металевими ніжками – подібні меблі стануть прикрасою будь-якого інтер'єру, і не залишить байдужими ваших гостей.

Золота фурнітура підкреслить стиль квартири / Фото pinterest