Де повісити світильник у квартирі: кращі ідеї
Гарне освітлення повинно бути в кожній квартирі. Від нього залежить не тільки комфорт, але і візуальне сприйняття приміщення.
Як розташувати світильники у квартирі, і де вони будуть виграшно виглядати, розповідає 24 канал.
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На кухні
- Над робочою поверхнею
- Над обідньою зоною
Світильник не тільки виконує практичну функцію, а й доповнює інтер'єр / Фото legko
Світильник над обіднім столом
Підсвічування в районі обідньої зони потрібно обов'язково. Воно дозволить створити потрібну атмфосферу і, звичайно ж, комфорт. Відмінним рішенням стануть точкові світильники, вмонтовані у стелю, або ж красива лампа на довгому шнурі. Важливо: підберіть м'яке і тепле світло для цієї зони.
Світильник повинен відповідати загальному стилю житла / Фото f-ed
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Над робочою поверхнею
Над стільницею слід передбачити кілька джерел світла. Найчастіше, це вбудовані лампочки або точкові світильники. У кухнях без верхнього ряду шаф дизайнери використовують світильники на довгому шнурі.
Над кухонною стільницею обов'язково потрібно додаткове світло / Фото remont-volot
Освітлення у спальні
Над узголів'ям ліжка
Для того щоб в ліжку можна було почитати улюблену книгу, продумайте додаткове освітлення. Це може бути світильник на стіні за узголів'ям ліжка або ж на стелі.
Світильники також додадуть затишку спальні / Фото vobox
У вітальні
Над диваном
Зона відпочинку вимагає ретельно продуманого освітлення. Достатньо двох стельових світильників уздовж стіни. Відстань між ними повинна становити близько метра. Також можна додати стильний торшер.
У вітальні також можна поставити торшер / Фото postroika
Світло у передпокої
Біля вхідних дверей також буде потрібно додаткове джерело світла. Останніми роками часто використовуються точкові світильники і люстри на шнурі (подалі від дверей). Оптимальна кількість лампочок для передпокою – по дві штуки на квадратний метр.
У передпокої освітлення повинно бути якісним / Фото sdelaipotolok