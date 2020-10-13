Гарне освітлення повинно бути в кожній квартирі. Від нього залежить не тільки комфорт, але і візуальне сприйняття приміщення.

Як розташувати світильники у квартирі, і де вони будуть виграшно виглядати, розповідає 24 канал.

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На кухні

Над робочою поверхнею

Над обідньою зоною

Світильник не тільки виконує практичну функцію, а й доповнює інтер'єр​ / Фото legko

Світильник над обіднім столом

Підсвічування в районі обідньої зони потрібно обов'язково. Воно дозволить створити потрібну атмфосферу і, звичайно ж, комфорт. Відмінним рішенням стануть точкові світильники, вмонтовані у стелю, або ж красива лампа на довгому шнурі. Важливо: підберіть м'яке і тепле світло для цієї зони.

Світильник повинен відповідати загальному стилю житла​ / Фото f-ed

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Над робочою поверхнею

Над стільницею слід передбачити кілька джерел світла. Найчастіше, це вбудовані лампочки або точкові світильники. У кухнях без верхнього ряду шаф дизайнери використовують світильники на довгому шнурі.

Над кухонною стільницею обов'язково потрібно додаткове світло / Фото remont-volot

Освітлення у спальні

Над узголів'ям ліжка

Для того щоб в ліжку можна було почитати улюблену книгу, продумайте додаткове освітлення. Це може бути світильник на стіні за узголів'ям ліжка або ж на стелі.

Світильники також додадуть затишку спальні​ / Фото vobox

У вітальні

Над диваном

Зона відпочинку вимагає ретельно продуманого освітлення. Достатньо двох стельових світильників уздовж стіни. Відстань між ними повинна становити близько метра. Також можна додати стильний торшер.

У вітальні також можна поставити торшер​ / Фото postroika

Світло у передпокої

Біля вхідних дверей також буде потрібно додаткове джерело світла. Останніми роками часто використовуються точкові світильники і люстри на шнурі (подалі від дверей). Оптимальна кількість лампочок для передпокою – по дві штуки на квадратний метр.

У передпокої освітлення повинно бути якісним​ / Фото sdelaipotolok