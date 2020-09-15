Освітлення в квартирі: як правильно організувати
У квартирі можна організувати центральне і додаткове – точкове освітлення – в різних кімнатах.
Для того щоб освітлення було функціональним, необхідно продумати схему розміщення люстр і світильників на стелю, розповідає 24 канал.
Важливо Розетки і вимикачі у квартирі: скільки їх повинно бути і де розмістити
Освітлення грає велику роль в інтер'єрі квартири. Завдяки йому можна створити потрібну атмосферу і підтримати стиль.
Важливі нюанси
1. Враховуйте вимоги безпеки – від краю стелі до світильника повинно бути не менше 20 см. Якщо в приміщенні натяжні стелі - мінімум 15 см до шва ПВХ плівки.
2. Натяжна стеля може деформуватися через високу температуру, тому вибирайте світлодіодні лампи.
3. Зверніть увагу на поворотні світильники – вони дозволять зробити акцент на певних елементах інтер'єру.
4. Схема розміщення світильників залежить від особистих переваг.
Якщо в квартирі натяжні стелі – вибирайте світлодіодні лампи / Фото keramis
Цікаво Як самостійно оформити інтер'єр квартири: поради і лайфхаки
Як розмістити світильники
Люстра має бути строго по центру приміщення або певної зони. У разі якщо люстр буде кілька, їх потрібно розмістити симетрично по відношенню один до одного. Це стосується і світильників.
Освітлення у вітальні
У вітальні найбільш популярний варіант – люстра у центрі кімнати, а в районі дивана або столу – додаткове світло. Часто використовуються торшери, бра і вбудоване підсвічування.
У вітальні потрібно додаткове світло / Фото center-okna
Світильники у спальні
У спальні, як правило, багато світла не потрібно, тому точкові світильники будуть доречні по периметру стелі. Також можна використовувати шаховий порядок або овал / зигзаг. Актуально додаткове освітлення біля гардеробної або шафи, біля ліжка.
Світло на кухні
Кухня, як правило, поділяється на робочу і столову зону. Над робочою слід передбачити багато світла. Тут використовуються точкові світильники і світлодіодні стрічки за схемою, зручною для власника. Над столовою зоною буде доречна люстра, що повторює форму столу.
Кухня ділиться на дві зони, в кожній з них – окреме висвітлення / Фото svetosmotr
Освітлення у ванній
Найбільш популярні схеми – світильники по периметру або по обидва боки кімнати. Актуальна підсвічування біля дзеркала або бра над туалетним столиком.
В оформленні освітлення в квартирі головне – функціональність. Продумайте схеми так, щоб це було зручно і комфортно для всієї родини.