Где повесить светильник в квартире: лучшие идеи
Хорошее освещение должно быть в каждой квартире. От него зависит не только комфорт, но и визуальное восприятие помещения.
Как расположить светильники в квартире, и где они будут выигрышно смотреться, рассказывает 24 канал.
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На кухне
- Над рабочей поверхностью
- Над обеденной зоной
Светильник не только выполняет практичную функцию, но и дополняет интерьер / Фото legko
Светильник над обеденным столом
Подсветка в районе обеденной зоны нужна обязательно. Она позволит создать нужную атмфосферу и, конечно же, комфорт. Отличным решением станут точечные светильники, вмонтированные в потолок, или же красивая лампа на длинном шнуре. Важно: подберите мягкий и теплый свет для этой зоны.
Светильник должен соответствовать общему стилю жилья / Фото f-ed
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Над рабочей поверхностью
Над столешницей следует предусмотреть несколько источников света. Чаще всего, это встроенные лампочки или точечные светильники. В кухнях без верхнего ряда шкафов дизайнеры используют светильники на длинном шнуре.
Над кухонной столешницей обязательно нужен дополнительный свет / Фото remont-volot
Освещение в спальне
Над изголовьем кровати
Для того чтобы в кровати можно было почитать любимую книгу, продумайте дополнительное освещение. Это может быть светильник на стене за изголовьем кровати или же на потолке.
Светильники также придадут уюта спальне / Фото vobox
В гостиной
Над диваном
Зона отдыха требует тщательно продуманного освещения. Достаточно двух потолочных светильников вдоль стены. Расстояние между ними должно составлять около метра. Также можно добавить стильный торшер.
В гостиной также можно поставить торшер / Фото postroika
Свет в прихожей
У входной двери также потребуется дополнительный источник света. В последние годы часто используются точечные светильники и люстры на шнуре (подальше от двери). Оптимальное количество лампочек для прихожей – по две штуки на квадратный метр.
В прихожей освещение должно быть качественным / Фото sdelaipotolok