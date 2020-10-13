Хорошее освещение должно быть в каждой квартире. От него зависит не только комфорт, но и визуальное восприятие помещения.

Как расположить светильники в квартире, и где они будут выигрышно смотреться, рассказывает 24 канал.

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На кухне

Над рабочей поверхностью

Над обеденной зоной

Светильник не только выполняет практичную функцию, но и дополняет интерьер / Фото legko

Светильник над обеденным столом

Подсветка в районе обеденной зоны нужна обязательно. Она позволит создать нужную атмфосферу и, конечно же, комфорт. Отличным решением станут точечные светильники, вмонтированные в потолок, или же красивая лампа на длинном шнуре. Важно: подберите мягкий и теплый свет для этой зоны.

Светильник должен соответствовать общему стилю жилья / Фото f-ed

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Над рабочей поверхностью

Над столешницей следует предусмотреть несколько источников света. Чаще всего, это встроенные лампочки или точечные светильники. В кухнях без верхнего ряда шкафов дизайнеры используют светильники на длинном шнуре.

Над кухонной столешницей обязательно нужен дополнительный свет / Фото remont-volot

Освещение в спальне

Над изголовьем кровати

Для того чтобы в кровати можно было почитать любимую книгу, продумайте дополнительное освещение. Это может быть светильник на стене за изголовьем кровати или же на потолке.

Светильники также придадут уюта спальне / Фото vobox

В гостиной

Над диваном

Зона отдыха требует тщательно продуманного освещения. Достаточно двух потолочных светильников вдоль стены. Расстояние между ними должно составлять около метра. Также можно добавить стильный торшер.

В гостиной также можно поставить торшер / Фото postroika

Свет в прихожей

У входной двери также потребуется дополнительный источник света. В последние годы часто используются точечные светильники и люстры на шнуре (подальше от двери). Оптимальное количество лампочек для прихожей – по две штуки на квадратный метр.

В прихожей освещение должно быть качественным / Фото sdelaipotolok