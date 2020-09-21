Освітлення на кухні: основні помилки
Світло на кухні повинно бути правильно організовано для комфортного проживання.
Як зробити хороше освітлення на кухні і уникнути помилок, розповідає 24 канал.
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Освітлення кухні
Головний секрет кухонного освітлення – багаторівневість. Окремі джерела світла слід розмістити у кожній функціональній зоні. Однак і без загального стельового підсвічування не обійтися.
Основні помилки
- Продумувати освітлення до дизайн-проєкту кухонного гарнітура
Визначатися зі світлом на кухні слід тільки після того, як ви продумали розташування функціональних зон (мийки, плити, робочої поверхні і обіднього столу). Лише після цього світильники можна розмістити максимально вдало.
Перед тим як планувати освітлення, замовте дизайн-проєкт кухні / Фото happymodern
- Одна люстра у центрі кімнати
Одного джерела світла на кухні недостатньо. Наприклад, коли під час приготування вечері ви стоїте спиною до люстри – стільниця виявляється в тіні. Таким чином, світильник нічого не освітлює.
На кухні знадобиться підсвічування / Фото topdizz
Важливо Поширені помилки під час ремонту кухні
- Відсутність регулятора яскравості світла
На кухні слід встановити вимикач з регулятором яскравості освітлення. Це дозволить змінювати насиченість залежно від настрою та потреб.
Передбачте регулятор яскравості світла / Фото svetosmotr
Стельове підсвічування
Починаючи ремонт, виникає питання – якому стельовому освітленню віддати перевагу? Є кілька затребуваних варіантів. Вони можуть використовуватися як окремо, так і в комбінації один з одним:
- Вбудовувані точкові світильники
- Накладні світильники
- Світлодіодна підсвітка
- Шинні світильники
- Люстра або підвісний світильник
Чим більше світла на кухні – тим краще / Фото kitchensinteriors