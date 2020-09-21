Світло на кухні повинно бути правильно організовано для комфортного проживання.

Як зробити хороше освітлення на кухні і уникнути помилок, розповідає 24 канал.

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Освітлення кухні

Головний секрет кухонного освітлення – багаторівневість. Окремі джерела світла слід розмістити у кожній функціональній зоні. Однак і без загального стельового підсвічування не обійтися.

Основні помилки

Продумувати освітлення до дизайн-проєкту кухонного гарнітура

Визначатися зі світлом на кухні слід тільки після того, як ви продумали розташування функціональних зон (мийки, плити, робочої поверхні і обіднього столу). Лише після цього світильники можна розмістити максимально вдало.

Перед тим як планувати освітлення, замовте дизайн-проєкт кухні / Фото happymodern

Одна люстра у центрі кімнати

Одного джерела світла на кухні недостатньо. Наприклад, коли під час приготування вечері ви стоїте спиною до люстри – стільниця виявляється в тіні. Таким чином, світильник нічого не освітлює.

На кухні знадобиться підсвічування / Фото topdizz

Важливо Поширені помилки під час ремонту кухні

Відсутність регулятора яскравості світла

На кухні слід встановити вимикач з регулятором яскравості освітлення. Це дозволить змінювати насиченість залежно від настрою та потреб.

Передбачте регулятор яскравості світла / Фото svetosmotr

Стельове підсвічування

Починаючи ремонт, виникає питання – якому стельовому освітленню віддати перевагу? Є кілька затребуваних варіантів. Вони можуть використовуватися як окремо, так і в комбінації один з одним:

Вбудовувані точкові світильники

Накладні світильники

Світлодіодна підсвітка

Шинні світильники

Люстра або підвісний світильник

Чим більше світла на кухні – тим краще / Фото kitchensinteriors