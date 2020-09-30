Де розмістити куточок для читання: цікаві ідеї
Ідеальне місце для читання книг необов'язково має займати половину вітальні або спальні.
Куточок для читання цілком может бути компактним і затишним. Де можна його облаштувати, розповідає 24 канал.
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Лоджія або балкон
Це відмінний варіант для невеликої бібліотеки або куточка для читання. Обов'язково продумайте додаткове освітлення.
Невеликий диван додасть затишку / Фото telegraf
Вітальня
У вітальні для "книжного місця" досить повісити пару полиць і продумати освітлення. Також не забудьте про зручному крісло або стілець.
Для книжкового куточка не потрібно багато місця / Фото dekorin
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Під сходами
Якщо ви проживаєте в приватному будинку, місце під сходами може стати відмінним "схованкою" для книг. Тут також важливо передбачити додаткове освітлення.
Додатковим освітленням може стати підлоговий світильник / Фото ivd
Спальня
Куточок для читання можна створити і в спальні. Для цього знадобиться зручне крісло.
Місце для читання можна облаштувати біля вікна / Фото hoff
Кухня
Саме це місце залишається одним з найбільш зручних для читання книг. Їх, до речі, можна зберігати в кухонних шафах. Ще один плюс – для куточка не доведеться докуповувати меблі, адже на кухні є все необхідне.
Затишний куточок можна організувати на кухні / Фото homebuilding