Ідеальне місце для читання книг необов'язково має займати половину вітальні або спальні.

Куточок для читання цілком может бути компактним і затишним. Де можна його облаштувати, розповідає 24 канал.

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Лоджія або балкон

Це відмінний варіант для невеликої бібліотеки або куточка для читання. Обов'язково продумайте додаткове освітлення.

Невеликий диван додасть затишку / Фото telegraf

Вітальня

У вітальні для "книжного місця" досить повісити пару полиць і продумати освітлення. Також не забудьте про зручному крісло або стілець.

Для книжкового куточка не потрібно багато місця​ / Фото dekorin

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Під сходами

Якщо ви проживаєте в приватному будинку, місце під сходами може стати відмінним "схованкою" для книг. Тут також важливо передбачити додаткове освітлення.

Додатковим освітленням може стати підлоговий світильник​ / Фото ivd

Спальня

Куточок для читання можна створити і в спальні. Для цього знадобиться зручне крісло.

Місце для читання можна облаштувати біля вікна​ / Фото hoff

Кухня

Саме це місце залишається одним з найбільш зручних для читання книг. Їх, до речі, можна зберігати в кухонних шафах. Ще один плюс – для куточка не доведеться докуповувати меблі, адже на кухні є все необхідне.

Затишний куточок можна організувати на кухні​ / Фото homebuilding