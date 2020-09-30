Где разместить уголок для чтения: интересные идеи
Идеальное место для чтения книг необязательно должно занимать половину гостиной или спальни.
Уголок для чтения вполне может быть компактным и уютным. Где можно его обустроить, рассказывает 24 канал.
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Лоджия или балкон
Это отличный вариант для небольшой библиотеки или уголка для чтения. Обязательно продумайте дополнительное освещение.
Небольшой диванчик придаст уюта / Фото telegraf
Гостиная
В гостиной для "книжного места" достаточно повесить пару полок и продумать освещение. Также не забудьте об удобном кресле или стуле.
Для книжного уголка не требуется много места / Фото dekorin
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Под лестницей
Если вы проживаете в частном доме, место под лестницей может стать отличным "тайником" для книг. Здесь также важно предусмотреть дополнительное освещение.
В качестве дополнительного освещения можно использовать напольный светильник / Фото ivd
Спальня
Уголок для чтения можно создать и в спальне. Для этого понадобится удобное кресло.
Место для чтения можно обустроить у окна / Фото hoff
Кухня
Именно это место остается одним из самых удобных для чтения книг. Их, к слову, можно хранить в кухонных шкафах. Еще один плюс – для уголка не придется докупать мебель, ведь на кухне есть все необходимое.
Уютный уголок можно организовать на кухне / Фото homebuilding