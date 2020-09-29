Багато хто з нас, затіваючи ремонт у квартирі, постає перед питанням, де зберігати парасолі, шарфи та інші аксесуари.

Для цього існують цікаві фішки, які можна продумати у передпокої, розповідає 24 канал.

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Плетені кошики

Цей варіант підійде для зберігання парасольок, дощовиків, рукавичок і легких шарфів. Враховуйте, що матеріал кошика повинен бути вологостійким.

Плетені кошики – стильний предмет інтер'єру / Фото happymodern

Кишеня з дерева

Невелика кишенька, прикріплена до стіни у передпокої, дозволить тримати в одному місці парасолі, шарфи і шапки. Важливо: у дерев'яній ємності можна зберігати лише сухі предмети.

Трохи фантазії дозволить урізноманітнити інтер'єр​ / Фото masterskaya_na_zavode, Instagram

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Декоративна підставка

Цей "будиночок" для парасольок впишеться в будь-який стиль – у продажу є різні варіанти. Для цього потрібно лише підібрати місце для нового предмета інтер'єру і, власне, вибрати саму підставку. Враховуйте, що вона повинна бути з піддоном для збору води, щоб рідина не потрапила на підлогу.

Підставки для парасольок є на будь-який смак і гаманець​ / Фото kuznya.sv, Instagram

Піддон

"Піднос" для взуття у дощову і снігову погоду врятує вашу підлогу від калюж і бруду. Він може бути виконаний зі звичайного пластика. А для того щоб волога йшла з підошви, на дно насипте камені. Це не тільки практично, але і стильно.

Поддон обеспечит чистоту в прихожей / Фото novate