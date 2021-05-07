Однак є моменти, про які забувають багато господинь. Що й де потрібно привести до ладу, щоб житло було затишним та чистим – читайте нижче.

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Постільна зона

Перше, про що потрібно подбати у домі, – спальня. Ще раз оцініть текстиль – можливо, час прибрати зимові пледи, важкі покривала та змінити ковдри на легкі. Також подивіться на постільну білизну – до літа її можна оновити на щось барвисте. Не забудьте про подушки – періодично вони потребують чищення та провітрювання на свіжому повітрі.

У спальні завжди має панувати особлива атмосфера​ / Фото pinterest

Гардеробна зона

Це місце потребує постійного прибирання, адже з кожним роком речей стає все більше. У кожного є те, що не носиться вже кілька років, але при цьому займає цінне місце у шафі. Перед тим як оновлювати гардероб, проведіть ревізію – приберіть трохи далі зимові речі й позбудьтеся від того, що не носили минулого року.

Регулярне прибирання у шафі чи гардеробній допоможе підтримувати порядок у кімнаті / Фото pinterest

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Лоджія чи балкон

Ще кілька років тому багато хто використовував балкони для зберігання непотрібних речей і предметів. Часи змінилися й тепер лоджія чи балкон може стати прекрасним місцем відпочинку. Оцініть простір – можливо, потрібно перефарбувати стіни чи оновити плитку. Підберіть компактний столик та зручні стільці, щоб вечорами насолоджуватися смачною кавою та чудовими краєвидами.

Лише кілька штрихів дозволять оновити балкон до літа​ / Фото pinterest

Передпокій

Прибирання у передпокої потрібно робити регулярно, особливо в міжсезоння. Почати потрібно із взуття, яке вже не потрібно в цьому сезоні – його необхідно почистити й розсортувати по коробках. Літнє взуття слід підготувати до експлуатації та зручно розставити.

Приведіть до ладу взуття й приберіть непотрібне / Фото pinterest