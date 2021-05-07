Однако есть моменты, о которых забывают многие хозяйки. Что и где нужно привести в порядок, чтобы жилье было уютным и чистым – читайте ниже.

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Постельная зона

Первое, о чем нужно позаботиться в доме, – спальня. Еще раз оцените текстиль – возможно, пора убрать зимние пледы, тяжелые покрывала и сменить одеяла на более легкие. Также посмотрите на постельное белье – к лету его можно обновить на что-то красочное. Не забудьте о подушках – периодически они нуждаются в чистке и проветривании на свежем воздухе.

В спальне всегда должна царить особая атмосфера / Фото pinterest

Гардеробная зона

Это место требует постоянной уборки, ведь с каждым годом вещей становится все больше. У каждого есть то, что не носится уже несколько лет, но при этом занимает ценное место в шкафу. Перед тем как обновлять гардероб, проведите ревизию – уберите подальше зимние вещи и избавьтесь от того, что не носили в прошлом году.

Регулярная уборка в шкафу или гардеробной поможет сохранять порядок в комнате / Фото pinterest

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Лоджия или балкон

Еще несколько лет назад многие использовали балконы для хранения ненужных вещей и предметов. Времена изменились и теперь лоджия или балкон может стать прекрасным местом отдыха. Оцените пространство – возможно, нужно перекрасить стены или обновить плитку. Присмотрите компактный столик и удобные стулья, чтобы по вечерам наслаждаться вкусным кофе и прекрасными видами.

Всего несколько штрихов позволят обновить балкон к лету / Фото pinterest

Прихожая

Уборку в прихожей нужно делать регулярно, особенно в межсезонье. Начать нужно с обуви, которая уже не нужна в этом сезоне – ее необходимо почистить и рассортировать по коробкам. Летнюю обувь следует подготовить к эксплуатации и удобно расставить.

Приведите в порядок обувь и уберите ненужную / Фото pinterest