Пуфи існують декількох видів – все залежить від особистих вимог і переваг. Як вибрати пуф для передпокою – розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.

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Передпокій – невід'ємна частина всього інтер'єру. Як "театр починається з вішалки", так і наш дім починається з передпокою. Продумати й створити функціональний, але стильний простір – часом зовсім непросте завдання,

– зазначили дизайнери інтер'єру.

Вони уточнили, що типові планування найчастіше мають невелику квадратуру. Тому всі меблі обов'язково мають бути функціональними.

Цікавий пуф – це найпростіший спосіб створити функціональний акцент, який освіжить інтер'єр.

Які пуфи бувають

Пуф, який стоїть окремо

Подібний елемент стане кольоровим акцентом у передпокої. Він відмінно виглядає з дзеркалами у повний зріст, а також може бути доповнений консоллю для зберігання.

Стильний пуф стане доповненням інтер'єру / Фото pinterest

Пуф, вбудований в меблі

Такий варіант – зручне доповнення до шафи. Він відмінно впишеться в інтер'єр вузького передпокою.

Подібний пуф відмінно впишеться в будь-який інтер'єр / Фото pinterest

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Пуф для взуття

Це не тільки зручно, але й функціонально, адже він може використовуватися для зберігання взуття усіх членів сім'ї.

Пуф стане відмінним рішенням для зберігання взуття​ / Фото pinterest

Пуф-консоль

Це ще один варіант зберігання, який кріпиться до стіни. Це дозволяє створити легкість в інтер'єрі.

Яскравий акцент незвичайної форми. Не нехтуйте цікавою оббивкою або формою для пуфа. Нехай він стане тим елементом у передпокої, який робить вхідну зону комфортною та стильною. Немає нічого приємнішого, ніж повернутися додому, де все зроблено з любов'ю та для вашого комфорту,

– резюмували дизайнери інтер'єру.