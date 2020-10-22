Хеловін – свято, що прийшло до нас недавно, але отримало широку популярність серед молоді.

Як підготувати інтер'єр до Хеловіну, який відзначається 31 жовтня, розповідає 24 канал.

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Гарбуз

Головний атрибут і уособлення Хеловіна. У цей день з гарбуза роблять лякаючі ліхтарі у вигляді смішних або зловісних пик. Такий декор дозволить до невпізнання перетворити житло і додасть йому неповторну атмосферу. Врахуйте, що гарбуз у такому вигляді зберігається до 5-ти днів.

У такому вигляді гарбуз може зберігатися до п'яти днів, враховуйте це при підготовці до свята / Фото roomester

Вампіри

Тема вампірів актуальна у Хеловін. Для того щоб її реалізувати, прикрасьте інтер'єр "кривавими" свічками. Для цього необхідно розтопити червоний віск і полити білі свічки. Свічники можна вибрати під стиль приміщення.

Трохи фантазії – і ваше житло буде готове до Хеловіну / Фото handmade-idea

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Привиди

Хеловін – той випадок, коли у будинку можна поселити привида. Для цього знадобляться:

прозора пляшка

повітряну кульку

дріт

марля

клей

Привид може стати головним "героєм" Хеловіна / Фото housesdesign

Задзеркалля

Дивне відображення може виглядати страшно і несподівано у дзеркалі. Для того щоб зробити такий декор на Хеловін, обзаведіться рамою для дзеркала, скляною поверхнею і металевою мочалкою (щоб затерти скло). Також знадобиться страхітлива роздруківка.

Дехто у задзеркаллі – красивий декор на Хеловін​ / Фото Amy Roberts