Предмети мистецтва – цікаве і оригінальне рішення для інтер'єру квартир і будинків, однак зробити їх доречними не так просто, як здається на перший погляд.

Як правильно додати предмети мистецтва в інтер'єр, розповідає 24 канал.

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Вибір

Картини або скульптури в інтер'єр житла потрібно підбирати заздалегідь. Краще це робити на етапі планування ремонту. Річ у тім, що випадкові предмети мистецтва буде дуже видно, адже вони "випадатимуть" із загального стилю.

Інтер'єр повинен виглядати цілісно / Фото artpostergallery

Стилістика

Будь-який предмет має вписуватися у загальну стилістику інтер'єру. Це перше правило, яким потрібно керуватися. Наприклад, класичні меблі відмінно "ладнають" з сучасним мистецтвом.

Підбирайте предмети з урахуванням стилістики житла​ / Фото complet-info

З чого почати

Арт-об'єкти – це те, у чому потрібно розбиратися. Почніть з бюджетних аналогів, які можна буде замінити в будь-який момент. Це може бути абстрактний живопис невідомого художника.

Красиві картини доповнять інтер'єр​ / Фото art-news

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Ціна

Багато хто помилково вважає, що чим дорожча картина – тим краща. Насправді, важливо, щоб об'єкт вписувався у ваше житло і вам було комфортно.

Не женіться за дорогими арт-об'єктами​ / Фото roomble

Ретро

У наш час ретро – актуальний тренд. Те, що раніше здавалося мотлохом, раптово стало модним вінтажем. Продумайте цікаві предмети з середини і початку минулого століття. Вони зможуть стати родзинкою вашого інтер'єру.

Ретро – актуальний тренд / Фото legko