Мистецтво в інтер'єрі: як зробити красиво і стильно
Предмети мистецтва – цікаве і оригінальне рішення для інтер'єру квартир і будинків, однак зробити їх доречними не так просто, як здається на перший погляд.
Як правильно додати предмети мистецтва в інтер'єр, розповідає 24 канал.
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Вибір
Картини або скульптури в інтер'єр житла потрібно підбирати заздалегідь. Краще це робити на етапі планування ремонту. Річ у тім, що випадкові предмети мистецтва буде дуже видно, адже вони "випадатимуть" із загального стилю.
Інтер'єр повинен виглядати цілісно / Фото artpostergallery
Стилістика
Будь-який предмет має вписуватися у загальну стилістику інтер'єру. Це перше правило, яким потрібно керуватися. Наприклад, класичні меблі відмінно "ладнають" з сучасним мистецтвом.
Підбирайте предмети з урахуванням стилістики житла / Фото complet-info
З чого почати
Арт-об'єкти – це те, у чому потрібно розбиратися. Почніть з бюджетних аналогів, які можна буде замінити в будь-який момент. Це може бути абстрактний живопис невідомого художника.
Красиві картини доповнять інтер'єр / Фото art-news
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Ціна
Багато хто помилково вважає, що чим дорожча картина – тим краща. Насправді, важливо, щоб об'єкт вписувався у ваше житло і вам було комфортно.
Не женіться за дорогими арт-об'єктами / Фото roomble
Ретро
У наш час ретро – актуальний тренд. Те, що раніше здавалося мотлохом, раптово стало модним вінтажем. Продумайте цікаві предмети з середини і початку минулого століття. Вони зможуть стати родзинкою вашого інтер'єру.
Ретро – актуальний тренд / Фото legko