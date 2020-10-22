Хэллоуин – праздник, который пришел к нам недавно, но получил широкую популярность среди молодежи.

Как подготовить интерьер к Хэллоуину, который отмечается 31 октября, рассказывает 24 канал.

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Тыква

Главный атрибут и олицетворение Хэллоуина. В этот день из тыквы делают пугающие фонари в виде смешных или зловещих рожиц. Такой декор позволит до неузнаваемости преобразить жилье и придаст ему неповторимую атмосферу. Учтите, что тыква в таком виде сохраняется до 5-ти дней.

В таком виде тыква может храниться до пяти дней, учитывайте это при подготовке к празднику / Фото roomester

Вампиры

Тема вампиров актуальна в Хэллоуин. Для того чтобы ее реализовать, украсьте интерьер "кровавыми" свечами. Для этого необходимо растопить красный воск и полить белые свечи. Подсвечники можно выбрать под стиль помещения.

Немного фантазии – и ваше жилье будет готово к Хэллоуину / Фото handmade-idea

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Приведения

Хэллоуин – тот случай, когда в доме можно поселить приведение. Для этого понадобятся:

прозрачная бутылка

воздушный шарик

проволока

марля

клей

Приведение может стать главным "героем" Хэллоуина / Фото housesdesign

Зазеркалье

Странное отражение может выглядеть страшно и неожиданно в зеркале. Для того чтобы сделать такой декор на Хэллоуин, обзаведитесь рамой для зеркала, стекляной поверхностью и металлической мочалкой (чтобы затереть стекло). Также понадобится устрашающая распечатка.

Некто в зазеркалье – красивый декор на Хэллоуин / Фото Amy Roberts