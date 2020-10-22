Декор на Хэллоуин: как быстро и оригинально украсить квартиру
Хэллоуин – праздник, который пришел к нам недавно, но получил широкую популярность среди молодежи.
Как подготовить интерьер к Хэллоуину, который отмечается 31 октября, рассказывает 24 канал.
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Тыква
Главный атрибут и олицетворение Хэллоуина. В этот день из тыквы делают пугающие фонари в виде смешных или зловещих рожиц. Такой декор позволит до неузнаваемости преобразить жилье и придаст ему неповторимую атмосферу. Учтите, что тыква в таком виде сохраняется до 5-ти дней.
В таком виде тыква может храниться до пяти дней, учитывайте это при подготовке к празднику / Фото roomester
Вампиры
Тема вампиров актуальна в Хэллоуин. Для того чтобы ее реализовать, украсьте интерьер "кровавыми" свечами. Для этого необходимо растопить красный воск и полить белые свечи. Подсвечники можно выбрать под стиль помещения.
Немного фантазии – и ваше жилье будет готово к Хэллоуину / Фото handmade-idea
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Приведения
Хэллоуин – тот случай, когда в доме можно поселить приведение. Для этого понадобятся:
- прозрачная бутылка
- воздушный шарик
- проволока
- марля
- клей
Приведение может стать главным "героем" Хэллоуина / Фото housesdesign
Зазеркалье
Странное отражение может выглядеть страшно и неожиданно в зеркале. Для того чтобы сделать такой декор на Хэллоуин, обзаведитесь рамой для зеркала, стекляной поверхностью и металлической мочалкой (чтобы затереть стекло). Также понадобится устрашающая распечатка.
Некто в зазеркалье – красивый декор на Хэллоуин / Фото Amy Roberts