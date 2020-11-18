Урізноманітнити інтер'єр квартири іноді легко і просто – достатньо невеликих декоративних штрихів.

Які предмети можуть прикрасити інтер'єр, розповідає Нерухомість 24.

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Банки та пляшки

Непоказні на перший погляд скляні банки і пляшки з легкістю можуть замінити дорогі вази. Їх можна обклеїти папером, обмотати мотузкою, пофарбувати або декорувати іншим способом – варіантів безліч.

Пляшки і банки – бюджетний варіант, щоб освіжити інтер'єр / Фото Pexels

Живі рослини

Кімнатні квіти стали трендом в інтер'єрі в останні роки. Цю ідею використовують як дизайнери, так і власники квартир. Розгляньте зелені рослини з великим листям – вони прикрасять будинок, додадуть йому свіжості і настрою.

Зелені рослини – кращий декор для квартири і будинку / Фото topdom

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Фото і постери

Красиві сімейні фото – одна з найпрекрасніших прикрас для дому. Вони не тільки створять особливу атмосферу в приміщенні, але і подарують гарний настрій. Роздрукуйте знімки різного розміру і підберіть для них цікаві рамки. Також можна використовувати постери.

Постери та фото – модне рішення для інтер'єру / Фото kvartblog

Природний декор

Цікаві предмети для інтер'єру можна зібрати в лісі – шишки, жолуді, ягоди, гілки, сухостій. З них можна зробити красиві композиції і використовувати як декор на стіну.

Оригінальний декор можна створити своїми руками​ / Фото mary_sivacheva, Instagram