Разнообразить интерьер квартиры иногда легко и просто – достаточно небольших декоративных штрихов.

Какие предметы могут украсить интерьер, рассказывает Недвижимость 24.

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Банки и бутылки

Невзрачные на первый взгляд стеклянные банки и бутылки с легкостью могут заменить дорогие вазы. Их можно оклеить бумагой, обмотать бечевкой, покрасить или декорировать другим способом – вариантов множество.

Бутылки и банки – бюджетный вариант, чтобы освежить интерьер / Фото Pexels

Живые растения

Комнатные цветы стали трендом в интерьере в последние годы. Эту идею используют как дизайнеры, так и владельцы квартир. Рассмотрите зеленые растения с большими листьями – они украсят дом, придадут ему свежести и настроения.

Зеленые растения – лучший декор для квартиры и дома / Фото topdom

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Фото и постеры

Красивые семейные фото – одно из самых прекрасных украшений для дома. Они не только создадут особую атмосферу в помещении, но и подарят хорошее настроение. Распечатайте снимки разного размера и подберите для них интересные рамки. Также можно использовать постеры.

Постеры и фото – модное решение для интерьера / Фото kvartblog

Природный декор

Интересные предметы для интерьера можно собрать в лесу – шишки, желуди, ягоды, ветки, сухостой. Из них можно сделать красивые композиции и использовать как декор на стену.

Оригинальный декор можно создать своими руками / Фото mary_sivacheva, Instagram