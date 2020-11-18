Урізноманітнити інтер'єр кухні можна за допомогою незвичайних предметів або нестандартних рішень.

Які варіанти найпопулярніші, розповідає Нерухомість 24.

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Меблі

Найчастіше для оформлення кухні використовуються монохромні кольори і світла палітра. Для того щоб інтер'єр був цікавим і стильним, додайте яскраві акценти. Це можуть бути як фасади, так і контрастний диван або яскрава оббивка стільця.

Яскраві меблі урізноманітнять кухню / Фото krovli-zabori

Техніка

Ще один спосіб додати контрасту нудній кухні – техніка. Ви можете зробити яскраву пляма, наприклад, за допомогою контрастного холодильника. Підтримати його здатний додатковий декор або кухонне начиння того ж відтінку.

Яскрава техніка зробить інтер'єр незвичайним і барвистим​ / Фото remontbp

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Освітлення

Світильники останніми роками стали обов'язковим атрибутом в інтер'єрі квартир і будинків. Щоб кімната була цікавою і стильною, виберіть незвичайні світильники. Вони можуть бути з однієї серії, але різної форми, або ж різного кольору, але однакової форми.

Яскраві світильники можуть повністю змінити вигляд кухні​ / Фото psk-remont

Акцентна стіна

Акцентна стіна в інтер'єрі стала трендом. Цю ідею використовують як дизайнери, так і власники квартир. На кухні подібне рішення можна реалізувати за допомогою плитки, фарби або шпалер.

Красива стіна приверне увагу гостей / Фото nolte-kuechen