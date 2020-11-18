Ванна кімната повинна бути не лише стильною і функціональною, але і затишною, а аксесуари – красивими і актуальними.

Які ідеї використовувати в своїй ванні, розповідає Нерухомість 24.

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Акценти

Щоб ванна виглядала цікаво і стильно, зробіть в ній акцент. Це може бути яскрава стіна чи підлога з оригінальним малюнком. Використовуйте для цього плитку або шпалери (якщо мова йде про стіну). Важливо – не перестаратися, тому інші елементи зробіть в нейтральній колірній гамі.

Контрастна підлога у ванній приверне увагу гостей / Фото ivd

Дзеркальні поверхні

Дзеркало у ванній кімнаті виконує дві функції – функціональну і декоративну. Нудні прямокутні дзеркала відійшли в минуле. Тепер актуальні круглі форми в красивих рамах. Дзеркало має "грати" у приміщенні. Крім того, воно візуально розширить простір.

Красиве дзеркало прикрасить ванну​ / Фото interior

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Аксесуари

Щоб ванна виглядала цілісно і стильно, придбайте всі аксесуари в одному стилі і з однієї серії. Це допоможе не лише прикрасити приміщення, але і задати правильний акцент.

Стильні аксесуари підкреслять дизайн ванної​ / Фото trizio

Освітлення

Красивим акцентом у ванній кімнаті можуть стати стильні світильники. Не варто обмежуватися стельовим варіантом. Придивіться підвіс або бра – його можна розмістити біля дзеркала. Додаткове освітлення дозволить задати правильну атмосферу у ванній кімнаті.

Додаткове освітлення – важливий момент у декорі ванної / Фото design4dom