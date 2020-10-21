Декор помещения – важная задача, от которой зависит комфортность проживания в квартире и доме.

Для того чтобы интерьер был стильным, актуальным и уютным, следует учесть несколько рекомендаций, рассказывает 24 канал.

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Цвет

Для того чтобы интерьер стал свежее и интереснее, добавьте в него любимый цвет. Используйте его светлые и темные оттенки в тканях. Отлично будут смотреться материалы с узором, в котором есть тона главного цвета, различные декоративные предметы.

Цвета в интерьере должны перекликаться / Фото comfort-room

Узор или принт

Если в комнате есть предмет с ярким узором, повторите его для декорирования помещения. Для этого фоновый цвет ткани используйте на крупных деталях (к примеру, на шторах), а краски узора повторите на оттенке кресла или ковра. Это позволит избежать ошибок в цветовом оформлении.

Принты и узоры должны отражаться в нескольких предметах / Фото kvartblog

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Светильник или торшер

Взглянуть на интерьер можно по-новому, добавив светильник необычной формы и цвета – он будет привлекать к себе внимание. Оттенок торшера можно повторить в обивке дивана, стульев, подушках. Этот прием свяжет элементы между собой.

Необычный светильник сыграет на пользу / Фото indizajn

Ковер

Красивый ковер, если он правильно подобран, может стать центровым предметом. Подчеркните его основной цвет диваном или креслом в тон. Другие оттенки используйте для более мелких предметов (подушки, текстиль).

Цвета ковра должны дублироваться в других элементах / Фото comfort-room

Декор

Если интерьер комнаты вам не по душе, но вы не знаете, чем можно его разбавить, походите по магазинам. Вы обязательно увидите именно ту вещь, которой так не хватает для "жизни" в помещении. Важно: не покупайте предметы, которые не сочетаются между собой. Если вы берете несколько элементов, они должны гармонично дополнять друг друга.

Интересный декор – залог успешного интерьера / Фото inmyroom